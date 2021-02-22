Евгений Минченко: На выборах-2021 вся страна будет следить за Хабаровским краем

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По словам политолога, голосование в регионе имеет все шансы стать камертоном избирательной кампании по всей стране.

Приближающиеся большие выборы-2021 на фоне протестов, прокатившихся по всей стране, могут принять довольно неожиданные конфигурации.

В этом смысле наиболее интересным федеральным экспертам кажется голосование в Хабаровском крае. Об этом заявил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", президент РАСО Евгений Минченко в ходе круглого стола "Дальний Восток РФ на входе в электоральный цикл 2021 года"

— Главная точка, за которой вся страна будет следить на протяжении всей избирательной кампании, — это Хабаровский край. Это проблема наследия Фургала... Михаил Дегтярев, который зашел туда с достаточно серьезными проблемами. Я так понимаю, он сейчас работает по глубинке. Судя по данным социологических исследований, там, куда никто из предыдущих губернаторов не доезжал, у Дегтярева значительный электоральный рост, — поясняет Евгений Минченко. — Все внимание будет приковано к Хабаровскому краю. Он будет камертоном, задающим ответ на вопрос — за истеблишмент / против истеблишмента, за власть / против власти и насколько сильны в целом протестные настроения, насколько удастся представителю власти победить? Причем важно с каким результатом победить: или чуть чуть перепрыгнув за 50% или получить разгромный счет. И в том и другом варианте есть проблемы. Здесь непростая задача стоит для тех коллег, которые будут вести кампанию врио губернатора Хабаровского края.

По словам эксперта, Дальний Восток в целом для федерального центра имеет огромное значение в период избирательной кампании. То, какую тональность задает Дальний Восток, жители которого голосуют первыми, во многом влияет на то, что происходит по стране.

Источник: https://amurmedia.ru/news/1063733/