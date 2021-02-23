Меняются ли мужчины с возрастом?

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Кем они становятся, как обеспечивают достаток и относятся к созданию семьи, рассказываем накануне 23 февраля — Дня защитника Отечества. По данным Росстата, средняя доля мужчин в России составляет 46,4%. Однако в зависимости от возраста эта цифра меняется.

Например, среди россиян в возрасте до 30 лет представителей сильного пола — большинство. Среди детей до 9 лет доля мальчиков в нашей стране составляет 51,4%, среди подростков в возрасте 10–19 лет — 51,2%. Среди россиян в возрасте 20–29 лет мужчин 51,1%. Паритет между полами достигается только к 30–39 годам, а затем меняется в обратную сторону. К 80 годам и старше доля мужчин составляет лишь 25,4%, поскольку женщины, по статистике, в среднем живут дольше на 10 лет.

Тем не менее статистики видят позитивные изменения. Сегодня средняя продолжительность жизни мужчины — 68 лет. Еще 10 лет назад, в 2010 году, она составляла 63 года, а в 2000 году — 59 лет. Продолжительность жизни женщин за последние 20 лет выросла с 72 до 78 лет. Разрыв между полами за 20 лет уменьшился на 3 года. Если ситуация и дальше будет развиваться такими темпами, то через полвека соотношение мужчин и женщин в стране может сравняться. Но не возникнет ли у мужчин сложностей с браком? Или, наоборот, у женщин?

По данным переписи 2010 года, на 1000 человек до 19 лет в браке были 75 девушек и лишь 17 юношей. В возрасте 20–24 лет на 391 замужнюю женщину приходилось 213 женатых мужчин, а в 25–29 лет соотношение было 639 к 544. Как видно, девушки в возрасте до 30 лет выходят замуж гораздо активнее ровесников-мужчин. Однако последние, по статистике, начинают активнее определяться с семейной жизнью после 30 лет. Так, в возрасте 35–39 лет доля женатых мужчин уже превышает долю замужних женщин — 745 против 702. В возрасте 65–69 лет мужчин, состоящих в браке, вдвое больше, чем женщин: 802 против 418. Кстати, никогда не состояли в браке в этом возрасте 11 мужчин и 32 женщины.

Считается, что мужчины больше работают, причем в любом возрасте. В 2019 году среди мужчин в возрасте 25–29 лет трудовую занятость имели 90,3%, в то время как у женщин этот показатель составлял 76,6%; в возрасте 60–69 лет соотношение было 29,9 и 20,0%; в целом с 15 лет работу имели 67,3% мужчин и 52,9% женщин. Впрочем, разница имеет свое объяснение: женщины зачастую больше времени уделяют домашнему хозяйству и воспитанию детей, что можно считать не менее важным и сложным занятием, чем работа в офисе.

Мужчин традиционно больше на работах с вредными или опасными условиями труда либо просто физически сложными. На добыче полезных ископаемых доля мужчин (по последним данным) составляет 82%, в строительстве — 87%, в обрабатывающем производстве — 62%, в сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 70%.

Заметно меньше мужчин среди преподавателей — 18%, медиков и социальных работников — 20%, финансистов и страховщиков — 31%, работников культуры и спорта, организаторов досуга и развлечений — 34%.

Трудовую деятельность как источник дохода, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, назвали 51,8% мужчин; личное подсобное хозяйство — 10,2%; стипендию — 2%; пенсию (кроме пенсии по инвалидности) — 16,2%; пособие по безработице — 0,97%; сбережения, дивиденды, проценты — 0,54%. Примечательно, что женщин, назвавших источником дохода сбережения и дивиденды, оказалось меньше — 0,36% (44 против 56%).

Как изменилось отношение к сбережениям и другие характерные черты мужчины сегодня, мы узнаем по результатам Всероссийской переписи населения 2021 года.

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения