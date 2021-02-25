Март начнется мокрым снегом

/Тема дня/

По данным Краснодарского ЦГМС 26 – 27 февраля по Краснодарскому краю: переменная облачность. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 26.02 0…-5°С, местами в восточной половине края -5…-10°С, 27.02 0…+5°С, местами в юго-восточных предгорьях 0…-5°С; днем 26.02 +2…+7°С, местами в южной половине края +4…+9°С, 27.02 +4…+9°С, местами в южной половине края +10…+15°С.

На Черноморском побережье: на Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 26.02 +1…+6°С, 27.02 +3…+8°С; днем +6…+11°С.

По данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС» на период 28 февраля – 3 марта:

28 февраля – 1 марта по Краснодарскому краю: 28 февраля ночью в большинстве районов, днём местами, преимущественно в восточной половине края, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. 1 марта местами снег, мокрый снег. 28 февраля и 1 марта местами по краю налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2°С, 1 марта в юго-восточных предгорьях до -5°С; днём +1…+6°С.

На Черноморском побережье: 28 февраля осадки, преимущественно в виде дождя, вечером 28 февраля и ночью на 1 марта с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1…+4°С, днём +4…+9°С.

2 – 3 марта по Краснодарскому краю: вечером 2 марта в отдельных пунктах осадки, в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. 3 марта в большинстве районов осадки в виде дождя и мокрого снега. 2-3 марта местами гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западных направлений 5-10 м/с, 3 марта порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°С, днём +1…+6°С.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью на участке Анапа-Геленджик -3…+2°С, по югу побережья +1…+3°С; днём +4…+9°С.

26.02 в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно.

Наполнение водохранилищ от полных объемов в процентном отношении по состоянию на 24 февраля 2021 года составило: Краснодарское – 41,62 %, Шапсугское – 34,14 %, Крюковское – 14,63 %, Варнавинское – 29,37 %.

26 февраля – 3 марта в связи с низкой температурой воздуха на водных объектах края продолжится процесс ледообразования.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (МО г. Сочи) – 230 см.

Источник: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска»