Владимир Синяговский: В Краснодарском крае на 500 млн увеличено финансирование на приобретение жилья детям-сиротам

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Соответствующие поправки в региональный бюджет приняли депутаты ЗСК.

В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– На покупку жилья детям-сиротам в этом году мы добавляем 500 млн рублей, а всего объем финансирования составит 2,3 млрд рублей. Мы должны обеспечить жильем максимальное количество детей-сирот, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, внесены изменения в закон о порядке безвозмездной передачи в собственность земельных участков многодетными семьями. Сейчас в очередь на получение земли становится только один из родителей. В случае его смерти или лишения родительских прав, второй родитель должен был успеть в течение трех месяцев подать заявление в органы местного самоуправления для изменения данных в заявлении.

-На прошедшем заседании депутаты приняли решение снять ограничение в 90 дней на внесение изменений в первоначальные данные заявления. Мы должны не ограничивать в правах многодетные семьи, а наоборот расширять их возможности, предоставлять дополнительные льготы, пути решения проблем, -отметил Владимир Синяговский.