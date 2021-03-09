Год со дня запуска пригородных поездов по Крымскому мосту

/Тема дня/

Ровно год назад, 7 марта 2020 года в 14:38 по маршруту Керчь – Анапа отправился первый пригородный поезд, связав ежедневным пригородным сообщением материк с полуостровом через Крымский мост.

За год курсирования комфортабельных рельсовых автобусов РА2, пригородными поездами перевезено более 65 000 пассажиров и совершено 1355 рейса. Подвижной состав проследовал более 580 000 километров.

В летний период 2020 года маршрут рельсового автобуса был продлен до Феодосии.

Расписание пригородных поездов было составлено с учётом удобных пересадок в Керчи, где пассажир смог продолжить путешествие до Феодосии, а также позволил осуществить комфортную пересадку в Феодосии до Симферополя.

В расписании рельсовых автобусов – по три рейса в пятницу и выходные дни, в остальные дни по два рейса и столько же в обратном направлении. Время в пути составило 2 часа, а средняя скорость достигла 72 км/час. С декабря 2020 года увеличено количество остановок на маршруте – 4.

Пассажиры теперь могут доехать до Вышестеблиевской и Гостагаевской.

Ознакомиться с расписанием пригородных поездов, а также приобрести билеты на действующие пригородные маршруты можно в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания и онлайн – на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь- 2 Феодосия, Соленое Озеро – Евпатория, Керчь-Анапа, Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Соленое озеро, Джанкой – Керчь, Керчь – Феодосия, Феодосия – Армянск. С начала 2021 года ЮППК перевезено более 600 тысяч пассажиров.

Источник: Пресс-служба ЮППК