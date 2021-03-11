Евгения Лазарева: реформа ОСАГО ведет к оптимально справедливой стоимости страховки
Почти каждый второй российский автомобилист, перезаключавший договор обязательного страхования гражданской ответственности в январе-феврале 2021 года, ощутил снижение стоимости ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) первое место в пятерке регионов-лидеров по снижению средний премии заняла Москва (на -4,76%), где цена полиса составила 8 238 руб. в январе и 7 846 руб. в феврале.
Далее следуют Рязанская область (4 498 руб., 4 373 руб., - 2,79%), Пермский край (5 078 руб., 4 941 руб., - 2,70%), а также Ивановская (5 357 руб., 5 216 руб., – 2,63%) и Кемеровская (5 842 руб., 5 700 руб., - 2,43%) области. Согласно данным, в среднем по РФ размер средней премии для легковых автомобилей физлиц остался на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 5440 рублей. Столь успешные показатели на фоне резкого подорожания средней корзины запчастей на 23% в 2020 году, являются результатом конкуренции страховщиков обязательной автогражданки за безубыточных клиентов, после вступления в силу поправок к закону об ОСАГО 24 августа 2020 года в рамках реформирования отрасли. Несмотря на статистические данные в информационном поле не перестают мелькать сообщения о росте стоимости ОСАГО после реформы тарифообразования. В свою очередь руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева отмечает рост доверия страхователей к сфере обязательной автогражданки с начала реформы отрасли, стартовавшей ещё в 2019 году. Эксперт уверена, что благодаря индивидуализации ОСАГО тарифы для граждан будут становиться все более справедливыми.
Важно, что автомобилисты хорошо оценивают доступность страховки ОСАГО, отмечая, что могут найти полис по приемлемой цене у надежной страховой компании. 88% опрошенных оценивают ОСАГО как доступный страховой продукт и считают, что полисы им по карману. Такой показатель связан с возможностями дистанционного оформления полисов и появлением е-ОСАГО. Мы уже пару лет ничего не слышим о тетрадочных очередях, палаточных лагерях у офисов страховых кампаний и вечной нехватке бланков полисов в региональных отделениях. Это стало возможным как раз с подготовкой и стартом реформы. Жалоб стало объективно меньше. Кроме того, урегулирование конфликтных ситуаций возможно ещё и с помощью службы финансового уполномоченного, которая работает с имущественными спорами по моторным видам страхования с 2019 года».
Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»