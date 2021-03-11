Евгения Лазарева: реформа ОСАГО ведет к оптимально справедливой стоимости страховки

/Тема дня/

Почти каждый второй российский автомобилист, перезаключавший договор обязательного страхования гражданской ответственности в январе-феврале 2021 года, ощутил снижение стоимости ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) первое место в пятерке регионов-лидеров по снижению средний премии заняла Москва (на -4,76%), где цена полиса составила 8 238 руб. в январе и 7 846 руб. в феврале.

Далее следуют Рязанская область (4 498 руб., 4 373 руб., - 2,79%), Пермский край (5 078 руб., 4 941 руб., - 2,70%), а также Ивановская (5 357 руб., 5 216 руб., – 2,63%) и Кемеровская (5 842 руб., 5 700 руб., - 2,43%) области. Согласно данным, в среднем по РФ размер средней премии для легковых автомобилей физлиц остался на уровне аналогичного периода прошлого года, составив 5440 рублей. Столь успешные показатели на фоне резкого подорожания средней корзины запчастей на 23% в 2020 году, являются результатом конкуренции страховщиков обязательной автогражданки за безубыточных клиентов, после вступления в силу поправок к закону об ОСАГО 24 августа 2020 года в рамках реформирования отрасли. Несмотря на статистические данные в информационном поле не перестают мелькать сообщения о росте стоимости ОСАГО после реформы тарифообразования. В свою очередь руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева отмечает рост доверия страхователей к сфере обязательной автогражданки с начала реформы отрасли, стартовавшей ещё в 2019 году. Эксперт уверена, что благодаря индивидуализации ОСАГО тарифы для граждан будут становиться все более справедливыми.

«С момента вступления в силу поправок к закону об ОСАГО прошло слишком мало времени. Поэтому некорректно говорить о заметном влиянии индивидуализации тарифов на стоимость полисов в масштабе страны. Многие водители ещё не перезаключили договоры из-за ограничительных мер, а те, кто покупают сезонные полисы и вовсе не могли прочувствовать влияние реформы. Любому новому инструменту необходимо время для того, чтобы начать полноценно работать. Часть водителей действительно уже отмечает, что оформление нового полиса автогражданки обошлось им дешевле. В целом реформа должна привести к оптимально справедливой стоимости страховки для каждого водителя.

Мы полагаем, что объективно оценивать влияние реформы на стоимость полисов будет корректно по итогам 2021-2022 годов, когда жизнь большинства россиян вернётся в прежнее русло, и основная масса водителей перезаключит договоры страхования. Кроме того, мы ожидаем отмены некоторых коэффициентов (мощности и регионального), а также последующего увеличения покрытия, которые являются частью реформы и будут более благоприятны для граждан. Однако уже сегодня наблюдается достаточно высокий уровень доверия граждан реформе, который мы, в первую очередь, связываем как раз с новыми принципами тарифообразования, лежащими в её основе. Граждане согласны с тем, что кто как ездит, тот так и должен платить. Эта формула отвечает запросу на справедливость, существующему в обществе. Безусловно, автовладельцам с рискованным стилем вождения, провоцирующим аварийные ситуации и регулярно попадающим в ДТП, результат реформы не понравится – они будут платить за полис больше добропорядочных страхователей. Но для дисциплинированных водителей реформа принесёт экономию на страховке и более справедливые условия страхового возмещения.

Напомним, что в начале 2021 года эксперты проекта «За права заёмщиков» ОНФ подвели результаты всероссийского социологического исследования «Изучение отношения населения к ОСАГО», которые говорят о положительном отношении граждан к обязательной автогражданке и прошедшей реформе. В исследовании приняли участие более 2000 респондентов – автовладельцев со всей территории РФ. Согласно данным нашего опроса подавляющее большинство автомобилистов полагает, что новые тарифы формируются по принципу справедливости. Сразу 72% водителей полагает, что новые тарифы будут стимулировать страховые компании бороться за положительных клиентов, а это в свою очередь приведет к снижению тарифов.

Важно, что автомобилисты хорошо оценивают доступность страховки ОСАГО, отмечая, что могут найти полис по приемлемой цене у надежной страховой компании. 88% опрошенных оценивают ОСАГО как доступный страховой продукт и считают, что полисы им по карману. Такой показатель связан с возможностями дистанционного оформления полисов и появлением е-ОСАГО. Мы уже пару лет ничего не слышим о тетрадочных очередях, палаточных лагерях у офисов страховых кампаний и вечной нехватке бланков полисов в региональных отделениях. Это стало возможным как раз с подготовкой и стартом реформы. Жалоб стало объективно меньше. Кроме того, урегулирование конфликтных ситуаций возможно ещё и с помощью службы финансового уполномоченного, которая работает с имущественными спорами по моторным видам страхования с 2019 года».

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»