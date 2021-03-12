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Что главное в Новороссийске: сроки поджимают или бабки пилятся?

Наш читатель пишет с тревогой. Его интересует - как работает технадзор за строительством объектов за бюджетные деньги.

"Не успели построить новую школу в 16 микрорайоне Новороссийска, а уже стены рушатся! Строители строят явно с нарушением всех снипов, вот и результат, домик Наф-Нафа из ... и палок уже упал, и это при том что другие стены еще не построили.

А что будет когда наши дети пойдут в эту школу их всех придавит упавшими стенами. Главное сроки поджимают и бабки пилятся."

Фото автора.

Текст сохранен авторский.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Тема дня

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