В Новороссийске сюжет из сказки "Три поросенка"

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Ветер с моря дул и кирпич продул.

Затянувшееся строительство школы на 1550 мест в Южном районе Новороссийска, грозит еще большими задержками. Месяц назад чиновники города-героя заявили о переносе открытия школы с 31 августа на 31 декабря и новая напасть: подул ветер, завалив кирпичную кладку.

И ладно бы какие аферисты строили, не добавляющие яичный белок в раствор. Так нет же, заслуженные строители Кубани из холдинга Прокопенко. ООО “Сочи Девелопмент” подконтролен Алексею Прокопенко. Это “Ромекс-Кубань” (топ-5 строительных компаний региона), “Рамо-М” (строительство торговых центров) и многие другие. Концертный зал за млрд в Краснодаре, логистический центр в Новороссийске (6 млрд), онкоцентр в Саратове (6,3 млрд)…

Не надо смотреть, что в “Сочи Девелопмент” один сотрудник, это для налогов. За спиной мощная строительная империя и вот такой прокол, с сюжетом из “Три поросенка”(от ред: про домики и строительные способности свиней).

Источник: @Опричнина