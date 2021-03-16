«Народный бюджет» - это реальная возможность изменить свой двор, улицу, свой город к лучшему!

Всероссийский проект «Народный бюджет» реализуется в Курской области с января 2017 года.

Его особенность в том, что люди сами могут предлагать объекты, которые хотели бы создать или благоустроить, а область и город участвуют в софинансировании.

В Курске практика инициативного бюджетирования хорошо себя зарекомендовала.

В 2019 году на реализацию данного проекта были предусмотрены расходы по 7 объектам на общую сумму 15 миллионов 900 тысяч рублей.

А уже в 2020 году расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» увеличились по сравнению с 2019 годом более, чем в 5 раз и составили 79 миллионов 500 тысяч рублей по 30 объектам.

Был произведен текущий ремонт помещений и благоустройство территории 22 учреждений образования (детские сады, школы),

- 5 учреждений физической культуры и спорта,

- 3 общественных территорий.

За приведенными цифрами - капремонт тренировочной трассы в школе «Картинг», новый скейтпарк рядом с центром «Гелиос», тренировочная трасса для легкой атлетики и лыжного спорта в урочище «Цветов лес», сквер «Спортивный», сквер «Улыбка», спортивная площадка по ул. 4-й Восточной у жилого дома 39, построены и оборудованы спортивные площадки:

- в парке Боева дача,

- в парке Пионеров,

- в парке Дзержинского,

- универсальная площадка на ул. Энтузиастов 3-5 и многое другое.

В 2021 году к реализации в рамках проекта «Народный бюджет» планируется уже 54 объекта на общую сумму 137 миллионов 100 тысяч рублей (в том числе 5% от общей суммы составляют средства населения).

Так, будут отремонтированы и благоустроены:

- учреждения образования - 46 объектов,

- учреждения культуры - 2 объекта,

- учреждения физкультуры и спорта – 6 объектов.

Подчеркну, что это практически в 8,5 раз больше уровня 2019 года и в 1,7 раза больше уровня 2020 года.

Как куряне могут принять участие в проекте «Народный бюджет»?

Инициативная группа граждан должна обратиться в администрацию округа с описанием своего предложения и заявкой участвовать в проекте «Народный бюджет». Далее администрация совместно с инициативной группой направляет предложение в конкурсную комиссию по проведению отбора участвующих в проекте заявок.

Прием заявок уже начался.

Депутаты фракции #ЕдинаяРоссия в Курском городском Собрании проводят работу с курянами по своим округам. В дальнейшем на основе мнения людей мы сформируем перечень объектов для участия в конкурсном отборе проекта на 2022 год, в котором единороссы планируют принять организационное и финансовое участие.