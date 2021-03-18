Почему молодые не чувствуют себя патриотами?
Есть ряд искажений, который ученые выявили в ходе исследований.
1. В представлении молодежи бытует мнение, что когда человек достигает определённой должности, он становится ”патриотом по должности”. Да, в их представлении есть прочная связь между должностью и патриотизмом.
2. Поскольку у старшего поколения была оскомина от военно-патриотического воспитания, частично это передалось и младшим поколениям ”по наследству”, понятие патриот стало прочно ассоциироваться с чем-то милитаризованным, например, обучением в военном классе. В особых случаях, некоторыми слово патриот воспринимается синонимично слову путинист.
3. Долгое время патриотизм ассоциировался с определённой жертвенностью: “если ты живой, то почему ты патриот?”, “если ты не готов умирать за Родину, то почему ты патриот?”.
Соответственно, как только мы переболеем этим наследием, снизим пафос от окрашивания себя в какой-то цвет, примеряя образ патриота, ситуация начнёт меняться, и патриотизм станет нормой, не событийным от случаю к случаю, а вшитым в ткань повседневности восприятием жизни.
Данные Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ