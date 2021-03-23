Налоговая Новороссийска подала на банкротство компании первого замгендиректора "Абрау-Дюрсо"

Претензии у налоговиков к ООО "Винэксперт сервис" Андрея Кобояна, известного винодела, долгое время работавшего в "Абрау-Дюрсо".

Еще в 2019 сумма недоимки составляла более 600 тысяч рублей. ООО "Малая Франция" директора международной школы виноделия Кобояна, также не без претензий налоговиков, но 10 марта Арбитражный суд Краснодарского края вернул заявление о банкротстве из-за не устранения нарушений при подаче.

Пока у виноделов Новороссийска проблемы, в соседней Анапе готовятся к проведению выставки отечественного вина WINEXPO 2021. Одним из знаковых мероприятий которого станет "Марафон по виноградникам". Первый винный марафон в России – своеобразный взрыв мозга. Тут надо отдать должное кадровому решению губернатора – назначить своего зама главой города-курорта. Швец и к самостроям не толерантно относится, и уволил чиновников-подрядчиков, распределяющих контракты в одни руки. И поддерживает такие крутые молодежные инициативы, как винный марафон. По нашей информации, у забега есть поддержка и федерального центра.

Нам остается пожелать успеха и достижений как виноделам, так и участникам соревнований. Главное – рассчитать силы, не обанкротиться и в полном здравии дойти до финиша.