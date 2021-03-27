Элла Памфилова прокомментировала случаи нарушений закона на выборах - 2020

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После Пензенской области, говорят, проверка будет сделана по нарушениям местных выборах в Новороссийске.

Председатель ЦИК России сообщила, что избирательная комиссия Пензенской области направила представление о проведении проверки в отдел МВД России по Бессоновскому району и проинформировала ЦИК России сразу после получения сигнала о возможных нарушениях на выборах 13 сентября на трех избирательных участках. Кроме того, еще в ноябре прошлого года по рекомендации этой региональной комиссии территориальная избирательная комиссия Бессоновского района досрочно прекратила полномочия не только председателей указанных трех участковых комиссий, но и заместителей председателей и секретарей этих комиссий.

«Наша позиция такова – мы сами должны выявлять случаи фальсификаций и нарушений, направлять информацию о них правоохранителям. Чтобы доверие возрастало, нужно серьезно, каждый день, шаг за шагом, работать над этим, оздоравливая систему изнутри».

Источник: Телеграм-канал