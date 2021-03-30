Новороссийск останется без компании по вывозу мусора?

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В Краснодарском крае количество региональных операторов планируют сократить до пяти.

Вместо того, чтобы сосредоточится на решении острых проблем в сфере реализации "мусорной реформы", краевое минТЭК и ЖКХ планирует передел состава регоператоров.

16 марта в Краснодаре под председательством губернатора Кондратьева состоялось совещание, посвященное реализации "мусорной реформы". На нем неожиданно прозвучала информация о том, что уже известно, между какими регоператорами планируется разделить территорию края. Это "Мусороуборочная компания", "ЭкоЦентр", "Крайжилкомресурс", "Экотехпром", а также московская компания "Мехуборка", которой, как сообщил вице-губернатор Трембицкий, планируется заменить регоператора Староминской зоны ООО "Чистая станица". "Удалить" с рынка планируется и регоператора Новороссийской зоны – компанию "ЭкоЮг"…

Источник: http://ewnc.org/node/30310