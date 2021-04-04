СМИ сообщили о приостановке продаж сахара с заводов в России

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У крупных торговых сетей появились проблемы с закупками сахара у производителей по фиксированной цене.

Это произошло после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям на компенсацию затрат уже с 1 апреля. Заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый 1 кг сахара. Условие — продажа торговым сетям по фиксированной цене — то есть по 36 рублей за 1 кг.

По словам специалистов сферы, заводы с 1 апреля могут получать компенсацию от правительства, поэтому сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию.

В Минсельхозе сообщили, что обстановка на рынке сахара оценивается как стабильная, дефицита не ожидается.

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