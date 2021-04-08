В Новороссийске заслуженная награда за «махинации» на выборах нашла героя?

В отставку отправлена председателя ТИК Приморская Новороссийска Олеся Бойко.

Она войдет в историю масштабными нарушениями во время выборов депутатов городской думы в сентябре 2020 года.

Там было все: вскрытие ночью в сейф-пакетов, накручивание явки, вбросы бюллетеней в пользу заказных кандидатов, махинации на подсчете голосов, внесение в итоговый бюллетень недостоверных данных.

И как апофеоз, со слов информированного источника, не выплаченные зарплаты председателям УИК.

Ну что же, справедливость восторжествовала. Ждём рассмотрения иска на результаты выборов по 18 избирательному округу.

Капустин-победитель против Шаталова-председателя.

Дело вернулось из края в Октябрьский суд. Судья Чанов взял самоотвод. Дело передали судье Кириленко.

Интересно, Хаустова рассказывает следователю - какие команды давали из Департамента по внутренней политики края награждённым за высокие показатели на выборах-2020 Ворониной, Твердохлебовой, а также куратору города Снимщиковой?

Выборы-2020 в Новороссийске напоминали езду без правил ... по людям, по судьбам, по кошелькам!

Хотя в России избирательное право давно уже напоминает движение по магистралям европейских стандартов.