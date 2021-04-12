Час Х для кубанских эсеров

/Тема дня/

Сможет ли региональное отделение обновлённой "Справедливой России - За правду" поднять свой вес и усилить влияние в выборном году?

Эсеры на сегодня имеют мандаты в муниципальных советах и думах. Ну и один мандат в краевом Заксе. Его обладатель - лидер регионального отделения Денис Хмелевской, дважды вошедший в эсеровскую реку.

История там была простая. Сначала Хмелевской от эсеров в 2015 году прошёл в гордуму Краснодара, как лидер территориальной группы, набравшей наибольший рейтинг. Но это вызвало недовольство тогдашнего лидера краевых эсеров Андрея Руденко. Он этот мандат уже запланировал для другого кандидата.

Ну вы понимаете, что значит запланировал. А тут по чесноку Хмелевской. Пошли уговоры, угрозы, давление. Хмелевской мандат отдавать отказался. И Руденко наметил расправу над Хмелевским, но скоро сам попал под партийные и не только жернова.

Лидером кубанских эсеров стал Эдуард Кузнецов, по совместительству лидер региональной РСПП.

В 2017 году на Кубани имели место быть выборы Заксобрания. Весной у эсеров опять пошли разводы и разборки друг с другом. В результате Кузнецов покинул их ряды. И пошёл на тогдашние праймериз ЕР. В результате депутат ЗСК.

А эсеров возглавил Хмелевской. И тоже прошёл, но не по списку, а по округу.

По списку на первое место эсеры выставили крупного бизнесмена, владельца автосалонов Сергеева.

Но с партийными списками не заладилось. Сергеев круто пролетел, а Хмелевской за это получил порцию критики сверху, с поста регионального руководителя ему пришлось уйти, вплоть до исключения из рядов. С распростертыми объятиями его встретила фракция "Единая Россия".

Потом в течение 3 лет у эсеров были какие-то лидеры. А в прошлом году перед губернаторской кампанией Хмелевского вернули обратно.

И теперь час Х. Ему предстоит провести региональное отделение через выборы в Госдуму. Сверху партию усилили тройственным союзом с патриотами и прилепинцами. Ответственность теперь тоже тройная.

Как покажут себя эсеры на выборах?

От редакции: Чтением рэпа в соцсетях этот рубеж не возьмешь. А новых идей пока не видно. Нет ни своих месседжей, ни своей позиции, которую можно было бы назвать оппозицией. Есть повторение походов к ветеранам, картинки с малочисленной молодежной средой и скромное присутствие при больших начальниках. А времени уже почти не осталось...

Источник: @Смутное время