Трагедия в Крымске унесла не только человеческие жизни, но и миллиарды бюджетных средств

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В июле 2012 наводнение унесло жизнь 171 человека, разрушило 4,87 тыс жилых домов, в результате пострадало 34 650 человек.

Государство направило огромные материальные ресурсы для ликвидации последствий, компенсации гражданам, строительство защитных сооружений.

В феврале 2013 в Сочи состоялось совещание по ситуации в Крымске, с участием Президента России. За семь месяцев с момента трагедии было выделено: 9,5 млрд рублей из федерального бюджета, 7 млрд из краевого и 4,3 млрд необходимо на строительство дамб и берегоукреплений. Проект мероприятий по строительству защитных сооружений должен был начаться в 2013 и закончиться в 2015. Утверждает и контролирует процесс – вице-премьер Правительства Дмитрий Козак. В 2016 проект прошел госэкспертизу.

Апрель 2021, объявлена очередная закупка строительства ГТС в Крымском районе – защита территории от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка" (2-й пусковой комплекс. II участок). Стоимость 91 млн, в марте заключен контракт на 274,2 млн по 1-му и 2-му пусковому комплексу. Продолжаются работы по контрактам 2017-2018, стоимостью 750 млн рублей. Подрядчиком всех этапов строительства и будущим победителем нового тендера, выступает ООО “Прогрессор“ из Краснодара. С 2017 резко ставшее выигрывать тендера, на общую сумму более 6,6 млрд рублей.

ООО “Прогрессор“ получил и миллиардные подряды на строительство второй нитки Ейского группового водопровода, призванной обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей Крымска, Геленджика, Новороссийска. Секрет успеха дружественной администрации Краснодарского края компании, кроется в 20 тыс. уставном капитале, 10 сотрудниках, получающих зарплату ниже среднемесячной в крае, уплате мизерных налогов как малое предприятие.

Смирились с распилом, привыкли к обману чиновниками, готовы к очередному отсутствию воды в разгар курортного сезона. Губернатор Кондратьев рапортует о инициативе увеличения рейсов “Аэрофлота“ летом в регион, люди – вторая нефть. Но забывает сообщить: приезжать надо со своей водой, тазиком и дзеном ко всем бытовым неурядицам на период отпуска.

Источник: @Опричнина