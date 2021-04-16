Фирмы, одним из учредителей которых был председатель гордумы Новороссийска, задолжали 240 миллионов рублей налогов

НАША рассказывала, что председатель городской Думы Александр Шаталов являлся учредителем более чем 10 фирм, которые обанкротились, закрылись или были ликвидированы. Журналисты решили выяснить, сколько же налоговых сборов в бюджеты всех трех уровней – федеральный, краевой и городской - задолжали обанкротившиеся организации. Список впечатляющий:

ООО «Югспец-Монтаж» (ИНН 2315150109), дело А32-26734/2017, не уплачено налогов 59,3 миллионов рублей

ООО «Югспец-Монтаж» (ИНН 2315111526), дело А32-15172/2015, не уплачено налогов 28 миллионов рублей

ООО»Автотранссервис», дело А32-41118/2011, не уплачено налогов 10,7 миллионов рублей

ООО «Корус» (ИНН 7701744882), дело А32-33869/2014, не уплачено налогов 4,4 миллионов рублей

ООО «Корус» (ИНН 2352050857), дело А32-51565/2020. Инициатором банкротства фирмы выступает краевая налоговая инспекция. Сумма неуплаченных налогов около 20 миллионов рублей.

Еще три предприятия – АТП-1, холдинг «Рустрансстрой» и ООО «Рустрансстрой», одним из учредителей которых также являлся Александр Шаталов, были обанкрочены в Москве. Общая сумма налоговой задолженности составила более 30 миллионов рублей.

Итак, по приблизительным подсчетам, фирмы, одним из учредителей которых являлся председатель городской Думы Новороссийска, нанесли урон бюджету примерно в 240 миллион рублей.

Чтобы оценить масштабы этой суммы, обратимся к бюджету Новороссийска на 2021 год. Так, на всю социальную политику – пенсионное и социальное обеспечение в 2021 году город выделил 323,2 миллиона рублей. На национальную безопасность - на защиту населения от ЧС, на обеспечение пожарной безопасности – 340 миллионов рублей.

Поэтому снова возникает вопрос об эффективности управления. Может быть, поэтому в Новороссийске - городе Думу которого возглавляет такой управленец, далеко не все гладко?