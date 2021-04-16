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Фирмы, одним из учредителей которых был председатель гордумы Новороссийска, задолжали 240 миллионов рублей налогов

Может быть, поэтому в Новороссийске - городе Думу которого возглавляет такой управленец, далеко не все гладко?

Городская Дума – это орган власти, созданный для решения вопросов местного значения в интересах горожан. Дума обладает правом принимать Устав города, утверждать местный бюджет, устанавливать и отменять местные налоги. Говоря простым языком, одна из первоочередных задач депутатов, - пополнять городскую казну, в том числе и посредствам налоговых сборов, а затем распределять средства на благо населения. Руководить процессом и контролировать работу обязан председатель городской Думы. По крайней мере так пишут в учебниках по юриспруденции. А как же происходит на самом деле в Новороссийске?

НАША рассказывала, что председатель городской Думы Александр Шаталов являлся учредителем более чем 10 фирм, которые обанкротились, закрылись или были ликвидированы. Журналисты решили выяснить, сколько же налоговых сборов в бюджеты всех трех уровней – федеральный, краевой и городской - задолжали обанкротившиеся организации. Список впечатляющий:

ООО «Югспец-Монтаж» (ИНН 2315150109), дело А32-26734/2017, не уплачено налогов 59,3 миллионов рублей

ООО «Югспец-Монтаж» (ИНН 2315111526), дело А32-15172/2015, не уплачено налогов 28 миллионов рублей

ООО»Автотранссервис», дело А32-41118/2011, не уплачено налогов 10,7 миллионов рублей

ООО «Корус» (ИНН 7701744882), дело А32-33869/2014, не уплачено налогов 4,4 миллионов рублей

ООО «Корус» (ИНН 2352050857), дело А32-51565/2020. Инициатором банкротства фирмы выступает краевая налоговая инспекция. Сумма неуплаченных налогов около 20 миллионов рублей.

Еще три предприятия – АТП-1, холдинг «Рустрансстрой» и ООО «Рустрансстрой», одним из учредителей которых также являлся Александр Шаталов, были обанкрочены в Москве. Общая сумма налоговой задолженности составила более 30 миллионов рублей.

Итак, по приблизительным подсчетам, фирмы, одним из учредителей которых являлся председатель городской Думы Новороссийска, нанесли урон бюджету примерно в 240 миллион рублей.

Чтобы оценить масштабы этой суммы, обратимся к бюджету Новороссийска на 2021 год. Так, на всю социальную политику – пенсионное и социальное обеспечение в 2021 году город выделил 323,2 миллиона рублей. На национальную безопасность - на защиту населения от ЧС, на обеспечение пожарной безопасности – 340 миллионов рублей.

Поэтому снова возникает вопрос об эффективности управления. Может быть, поэтому в Новороссийске - городе Думу которого возглавляет такой управленец, далеко не все гладко?

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/firmy-odnim-iz-uchrediteley-kotoryh-byl-predsedatel-gordumy-novorossiyska-zadolzhali-240-millionov-rubley-nalogov

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Категория: Новости / Тема дня

  1. mikhnik 16.04.2021 03:46 Ответить
    А что скажет товарищ Шаталов?
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