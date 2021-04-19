Дом под арестом и 240 млн рублей долгов. Журналисты собрали досье на председателя гордумы Новороссийска

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В середине апреля журналисты рассказали о многомиллионных долгах компаний, связанных с председателем гордумы Новороссийска Александром Шаталовым.

Александр Шаталов родился в 1955 году. В 1982 году переехал в Новороссийск. С 1982 по 2000 работал в армии, в 2000-х организовывал бизнес-структуры. Председателем гордумы Новороссийска был избран в марте 2010 года (выдвинут «Единой Россией»), с тех пор дважды переизбирался, последний раз — в сентябре 2020 года. Женат, отец двоих детей. Эта информация указана на сайте администрации и гордумы Новороссийска.(от редакции - является руководителем фракции партии "Единая Россия" в городской думе, а также удостоен высокого звания "Почетный гражданин города-героя")

12 и 15 апреля «Наша газета Новороссийск» опубликовала материалы, в которых упомянула ряд судов против компаний Шаталова. Так в 2009 году кредитор «Таманьнеруд» подал в суд, чтобы признать банкротом компанию ООО «Строй Инфор». Тогда долг компании превысил 70 млн рублей. Шаталов числился одним из контролеров должника. Незадолго до этого он продал имущество компании более чем на 20 млн рублей. Суды установили, что имущество покупало заинтересованное лицо по заниженной цене.

В декабре 2015 года суд решил арестовать имущество Александра Шаталова — 3-этажный дом площадью 589 кв. м на участке более 14 соток в Мысхако, дом площадью 194,5 кв. м на участке 6,8 соток в Северной Озереевке и гараж площадью 16 кв. м в Новороссийске.

В 2020 году арбитражный суд снова рассмотрел дело о банкротстве ООО «Строй Инфор» и назначил экспертизу. Арбитражный суд по делу о банкротстве новороссийской компании «Строй Инфор» (№ А32-1259/2009) назначен на 20 июля 2021 года.

На этом основании журналисты заключили, что председатель гордумы Новороссийска Шаталов 6 лет живет в арестованном особняке. Также в издании подчеркнули, что в декларации о доходах за 2019 год Шаталов указал около 1,8 млрд рублей, при этом единственным источником дохода значится зарплата депутата.

В следующей публикации «Наша газета Новороссийск» перечислила налоговые долги компаний, среди учредителей которых был Шаталов:

ООО «Строй Инфор» (дело А32-1254/2009) — не уплачено 84,7 млн рублей налогов;

ООО «Югспец-Монтаж» (А32-26734/2017) — долги на 59,3 млн рублей;

ООО «Югспец-Монтаж» (А32-15172/2015) — 28 млн рублей;

ООО «Автотранссервис» (А32-41118/2011) — 10,7 млн рублей;

ООО «Корус» (А32-33869/2014) — 4,4 млн рублей;

ООО «Корус» (А32-51565/2020) — около 20 млн рублей. Инициатором банкротства фирмы выступила краевая налоговая инспекция.

Также Шаталов был соучредителем трех предприятий, обанкроченных в Москве, — АТП-1, холдинга «Рустрансстрой» и ООО «Рустрансстрой». Сумма налоговой задолженности по ним превысила 30 млн рублей.

Таким образом, суммарный долг компаний, связанных с Шаталовым, превысил 237 млн рублей. Юга.ру готовит запрос в инспекцию ФНС России по Новороссийску и Краснодарский краевой суд, чтобы узнать их версию происходящего.

Источник: https://www.yuga.ru/news/457131-dom-pod-arestom-i-240-mln-rublej-dolgov-zhurnalisty-sobrali-dose-na-predsedatelya-gordumy-novorossijska/