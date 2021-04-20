Количество молодых избирателей в России уменьшается - член ЦИК

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Мазуревский напомнил, что по распоряжению председателя ЦИК Эллы Памфиловой 16 мая 2021 года будет проходить Всероссийский день молодого избирателя, в субъектах запланированы различные мероприятия.

Количество молодых избирателей в России уменьшается и электоральная активность молодежи остается не слишком высокой, но если кандидатам удалось их заинтересовать, они более активно идут на выборы, чем люди другого возраста, заявил член ЦИК Константин Мазуревский.

Она напомнил, что в России действуют немногим менее ста тысяч избирательных комиссий разных уровней???.

"Всего членов участковых избирательных комиссий насчитывается 848 180, из них 148 226 - это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В процентном соотношении это 17,48%, это молодежь от 18 до 35 лет. Основное количество людей - 75,85% - это люди от 35 до 65 лет и небольшое количество - 6,77 - это от 65 лет и старше. Таким образом, молодежь составляет достаточно большое количество в составе участковых избирательных комиссий", - сказал Мазуревский в ходе заседания комитета общероссийского Конгресса муниципальных образований по делам молодежи на тему "Молодежь и выборы: тенденции и практики 2021 года".

Он добавил, что количество молодых избирателей уменьшается, это следствие воронки начала 1990-х, "когда жить было трудно, и рождаемость падала". "По данным Росмолодежи, которые есть в открытых источниках, к 2025 году мы достигнем дна, когда будет минимальное количество молодежи. Если сравнивать с 1 января 2017 года, было 30 миллионов, 972 518 молодых избирателей. Сегодня, на 1 января 2021 года, это количество уменьшилось, уже 27 миллионов, 200 214 молодых избирателей. Тем не менее, это количество достаточно велико, это составляет порядка 25% от общего числа избирателей", - отметил Мазуревский.

Член ЦИК обратил внимание, что электоральная активность молодежи не слишком высока, это общемировая тенденция. "ЦИК не ведет отдельного учета избирателей в разных возрастных категориях, которые посещают выборы. Однако это делают социологи. Если взять выборы президента в 2018 году, то они выбиваются из общей тенденции и показывают, что молодежь участвовала активнее других возрастных групп. Это не типичная тенденция. Но если молодежи выборы интересны, если кандидат смог заинтересовать, то молодежь более активно идет на выборы, чем другие социальные категории", - пояснил Мазуревский.

Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым на президентские выборы 2018 года пришло 65,6% молодежи, 62,9% избирателей среднего возраста, пожилых людей, "которые традиционно активно ходят на выборы", пришло 64,3%.

Источник: РИА Новости