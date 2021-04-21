Министр культуры Чувашской Республики: "Ваш институт культуры – это кузница для всей России"

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21 апреля в Краснодарский государственный институт культуры приехала делегация из Чувашской Республики, чтобы перенять опыт у прогрессивного вуза.

Самый творческий вуз Кубани посетила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, замминистра Георгий Богуславский, ректор Чувашского государственного института культуры и искусств Наталья Баскакова, декан дополнительного образования Ольга Михайлова, дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Наталья Яклашкина.

Ректор КГИК Сергей Зенгин провел экскурсию гостям по современному кампусу. Делегация посетила выставку Детской школы искусств, познакомилась с народными ремеслами в домике народного творчества. Студенты продемонстрировали им ткачество, роспись по изделиям.

Посмотрели музей кино и телевидения, побывали на репетиции студенческого спектакля. Во время экскурсии по факультету телерадиовещания и театрального искусства гости встретились с известным в России киноведом, профессором кафедры Григорием Гибертом. Министр пригласила его посетить кинофестивали в их республике.

Представителей сферы культуры из Чувашской Республики интересовал опыт многоуровневой системы образования. Они планируют реализовывать ее в своем регионе. В этом вопросе примером для них стал краснодарский институт культуры. Поэтому они приняли решение посетить его лично и пообщаться с коллегами не только в дистанционном формате. В КГИК сегодня успешно функционирует отделение детских студий и предпрофессионального образования, колледж, Музыкальный кадетский корпус и вуз.

"Все наши ожидания не то, чтобы оправдались, они превзошли себя. Ваш институт – это кузница кадров для всей России", – поделилась впечатлением Светлана Каликова.

В этот день делегация также побывала на репетиции оркестра народных инструментов в концертном зале, оценила современную мультимедийную аудиторию, узнала про инновационное питание в буфетах и кафе вуза, оценила один из самых современных хореографических залов в крае, посмотрела, как репетирует духовой оркестр кадет на высокопрофессиональных новых инструментах.

Ректор вуза и руководящий состав давали советы представителям ЧГИКИ по организации образовательного процесса и делились опытом реализации проектов различного уровня. Делегации также обменялись подарками с народными узорами своих регионов.

Напомним, в сентябре 2020 года Чувашский государственный институт культуры и искусств и Краснодарский государственный институт культуры заключили соглашение о сотрудничестве.

Источник: пресс-служба ректора КГИК