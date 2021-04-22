Послание оказалось «консенсусным»

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Прошедшее Послание зафиксировалось в понимании как неоднозначное событие, потерявшее лоск из-за завышенных ожиданий и эффекта недосказанности.

Создается первичное впечатление, что Путин вроде как сумел ответить на социальный запрос, развеял «страх войны» и накопленное напряжение. И вроде бы Путину удалось показать, что власть сосредоточена на внутренних проблемах, но семнадцатое послание Путина строилось на «красных линиях», и в целом было слабое, без «взрывных» смыслов, новшества, прорывных посылов и являлось отыгрышем модели «не ворошить улей».

По итогам Послания однозначно выделяется уровень нагрузки, возложенной на премьера Мишустина, ныне загруженного проблемой поиска средств для реализации всех инициатив. Отмечается, что внутреннеполитический блок получает значительную долю одобрения, а исключением становится председатель правления «Сбера» Греф: Путин не упомянул о его достижениях, которые он сам же ранее выделял как приоритетное направление. Внешнеполитические кураторы получили неудовлетворительную оценку своей деятельности, из-за чего по этому направлению взят перерыв с осторожными угрозами и попыткой накрыть процесс планирования интригой, но очень многое прояснит внеочередное заседание Совета Федерации, на котором будут обсуждаться вопросы внешней политики.

Основной акцент Послания был сделан на социальную политику: для внутриполитического блока анонсирована реструктуризация долга и очередные выплаты семьям, однако «символические суммы, годящиеся разве что на один поход в магазин, говорят о том, что министр финансов Силуанов стоял насмерть». Россия возвращается к тактике «вертолётных денег», сохраняя социальный традиционализм, при котором разгон застоя в экономике планируется за счет традиционно-недоступных в надлежащем качестве продуктов сфер ЖКХ и инфраструктурные проекты. Особенно стоит отметить отсутствие упоминаний о пенсионерах, являющихся «ядерным электоратом» Путина, а также статус социальных заявлений, которые работают пока на словах, но какие деньги и на что пойдут – ещё вопрос нерешенный и не исключающий сценарий количественного «распыления» с наличием медиаэффекта, но без качественных проявлений.

Одним из самых конкретизированных мест Послания стали выборы в Думу, которые заранее программируются как скрепляющее Систему мероприятие, о чем говорит неоднократное апеллирование к думским партиям, которым Путин как бы даёт гарантию, что нынешний расклад сохранится в новом созыве.

Самым специфическим образом, почти на грани фола, была представлена тема коронавируса: большая часть гостей была без масок, что якобы должно было продемонстрировать победу над коронавирусом, но по сути оказалось провалом и демонстрацией глубокого непонимания Кремлем природы заражения и распространения коронавирусной инфекции. На данный момент имеются кейсы «суперраспространения инфекции», из-за чего даже привитые 70% населения не являются панацеей и не гарантируют отсутствие факта передачи коронавируса, тем более имеются сомнения, что значительное количество россиян сможет привиться к осени по ряду технико-производственных причин и наличия острой проблемы доверия.

В процессе выступления Путин, в нетипичной для него манере,делал много личных отступлений для придания «человечности» Посланию и самому мероприятию, но творческая самодеятельность Гаранта только подарила общественности новые мемы и оговорки: Путин перепутал ОДКБ с Варшавским договором и большой акцент сделал на писателе Киплинге, пустившись в неоднозначные сравнения себя, России и окружающего пространства со зверями и джунглями. Тем не менее, в общем плане Послание оказалось «консенсусным», но «консенсусным» по-особому: все как бы получили что хотели, так и не получив ничего по сути.

Источник: @kaktovottak