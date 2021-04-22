Мысли вслух...

/Тема дня/

По итогам проведения несанкционированных митингов многие аналитики поспешили объявить о провале штабов Навального по всей стране.

Заявляли участие почти 500 тыс. человек, а пришло менее 10%.

Но разве цель у них была добиться большого масштаба?

Ну, судите сами: рабочий день, вечернее время, пост, формат не прогулка, а митинг. На скорую руку объявление о мобилизации...

Думается, их цель была сформировать собственную повестку дня поперёк Послания Президента. Добились ее? Да!

В четверг Евроньюс весь день даёт о России сначала новость о протестах и задержаниях (и даже дают цифру участников официальную от властей, а не Белого счётчика). И только через 3-4 новости сюжет о Послании...

Наверное, также наполнена информационно вся Европа и Америка.

В новой информационной войне нужны новые методы.

Ну точно, не репетиции парадов в центре города в самый Час пик, как это сделали в Новороссийске.

Целей не достигли. А по авторитету мэра, подписавшего постановление о перекрытии улиц 21 апреля, нанесён серьёзный удар.

Почитайте соцсети и форумы - узнаете мнение родителей, водителей и простых тружеников города-героя!

Источник: @Наивный лис