Врио Хабаровкого края Михаил Дегтярёв сделал невозможное

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Находясь в Москве, он не терял зря времени и договорился с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ о выделении 2 миллиардов рублей на расселение всех бараков Хабаровска.

Первый транш в 300 миллионов поступит уже в ближайшее время. Мэр города Сергей Кравчук уже получил от врио указания разработать и принять муниципальную программу. После этого федеральный центр направит в край остальную сумму. Полностью программу реализуют за два года, то есть уже к 2023-му году все жители аварийных зданий переедут в нормальное жильё.

Источник: @Наивный лис