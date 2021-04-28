Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России

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Вице-премьер считает текущий принцип административно-территориального деления России «неправильным», «85 регионов не нужно». «Точкой роста» он считает агломерации.

Нынешний принцип административно-территориального деления России «неправильный», столько регионов стране не нужно, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил он на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном Высшей школой экономики, передает корреспондент РБК. При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

По словам Хуснуллина, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются». «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил Хуснуллин.

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — сказал вице-премьер.

В качестве примера он привел и Татарстан: «Я вырос в городе Чистополь, это 100 км от Казани. А ровно через 30 км начинается муниципальный поселок в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету».

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — уточнил РБК представитель вице-премьера.

«Точкой роста» Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление. В пример вице-премьер также привел Казань и расположенный в 40 км от нее город Волжск республики Марий Эл: «Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база».

Источник: https://www.rbc.ru/politics/27/04/2021/60880a649a7947fb20699662?%3Futm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR2yl9XjgEkePHxTyD24rlH89lCFxqlZOUR81V59MVTLkXPulFWsY7AbACk