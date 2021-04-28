Предвыборная кампания на взлете, но ее участники – как будто на разных планетах.

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На одной Президент призывает избегать популизма, потому что до сих пор не можем «расхлебаться» с голословными обещаниями 90-х годов. На другой партии ведут информационные кампании в стиле каменного века и занимаются дележкой внутрипартийного пирога.

Свои съезды провели партии левого фланга – КПРФ и «Справедливая Россия – За Правду». Съезд «эсеров» запомнился, прежде всего, историей с пресс-подходом к лидерам, на который не смогли попасть многие журналисты: организаторы перенесли пресс-подход, не предупредив об этом часть аккредитованных корреспондентов. Попавшим Сергей Миронов заявил, что задача партии – занять минимум второе место на выборах, хотя она готова бороться и за первое. Захар Прилепин прокомментировал вероятность объединения левых сил: оно неизбежно произойдет, но уже после выборов. Будет ли это объединение с КПРФ? Все может быть. В остальном уровень 90-х: раздача капусты в фирменных сумках «СР» под видом «социальной помощи» и обещание бороться за введение в России безусловного базового дохода в 10 тысяч рублей в месяц. Картину дополняют бабушки, раздающие партийные газеты на улицах. Так что партии Миронова-Прилепина-Семигина будет крайне сложно выполнить еще одну задачу – привести на избирательные участки тех, кто еще ни разу не ходил голосовать. Стучаться к ним надо как минимум через интернет.

У КПРФ все примерно так же. Их съезд проходил в закрытом режиме и сопровождался слухами о смене лидера. Инсайд о том, что Геннадий Зюганов взял самоотвод и рулить партией станет Юрий Афонин, выдал Владимир Жириновский. Однако в итоге Зюганов остался председателем ЦК КПРФ, а Афонин стал первым замом. Одновременно в президиум ЦК не попали Валерий Рашкин и Сергей Левченко – фигуранты скандального видео, в котором обсуждали возможную смену Зюганова. Рашкин и Левченко заявили на съезде, что видео сфальсифицировано, но это вряд ли развенчает слухи о возможном расколе в партии.

В первых предвыборных лозунгах КПРФ похожа на «Справедливую Россию – За Правду»: те же рассуждения о возможном объединении левых сил и заявления о легких деньгах для россиян (не безусловный базовый доход, но прожиточный минимум в 25 тысяч рублей).

«Единая Россия» тоже идет по своим традиционным рельсам: подписывается под посланием Президента к Федеральному собранию как под предвыборной кампанией, вместе с министерствами работает над законопроектами, о необходимости которых заявлял Путин, а для красивой предвыборной картинки проводит субботники. Что радикально отличает действия «Единой России» от конкурентов по предвыборной гонке – это онлайн-работа: например, виртуальные встречи московского городского отделения с департаментами правительства Москвы стали своего рода семинарами, где исполнительная власть дает ответы на вопросы избирателей через посредничество депутатов. Плюс партия активно пиарит свое предварительное голосование: на электронных праймериз уже зарегистрировалось более миллиона избирателей.

Что на это ответит ЛДПР? Пока партия отмечает 75-летие своего бессменного лидера. Владимир Жириновский получил орден от Владимира Путина, ромашки от Михаила Мурашко и множество вип-поздравлений.

Источник: Первое студенческое агентство @pervoeonline специально для @russica2