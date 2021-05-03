Местные жители просили помощи. А вместо этого?

- Здравствуйте. В социальных сетях распространили информацию о том, что на полигоне в Глебовке уничтожают домашних животных. Якобы там происходит убийство животных, и налицо – факт жестокого обращения с животными.

По поручению главы города на место выехал заместитель главы города Александр Служалый и съемочная группа.

Такой ответ получили от администрации. А разве можно было ждать другого от бюрократов?

Вместо того, чтобы пообщаться с жителями, создать независимую комиссию, глава Дяченко поручает Служалому проверить самого себя(это курирующий ЖКХ заместитель). И в присутствии телегруппы, получающих зарплату от главы, сделать вывод о происходящем. Браво!

Было бы удивительно, если бы Служалый доложил, что мы тут собак поубивали и скинули их сжигать - увольте меня, накажите!!!

Чудеса управленческих решений в Новороссийске!

Ждем реакции администрации края, прокуратуры и экологов.

(фото местных жителей от 27 апреля 2021 года)