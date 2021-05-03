/Тема дня/
Местные жители просили помощи. А вместо этого?
От администрации города-героя Новороссийска в редакцию пришел ответ на публикацию о живодерстве на полигоне в Глебовке.
Ниже приводим текст полностью и наш комментарий.
- Здравствуйте. В социальных сетях распространили информацию о том, что на полигоне в Глебовке уничтожают домашних животных. Якобы там происходит убийство животных, и налицо – факт жестокого обращения с животными.
По поручению главы города на место выехал заместитель главы города Александр Служалый и съемочная группа.
Животных утилизируют исключительно согласно правилам и нормам, определенным законодательством.
СНХ
Съёмочной группой действительно не обнаружено следов уничтожения животных негуманным способом.(стилистика чиновников сохранена)
Такой ответ получили от администрации. А разве можно было ждать другого от бюрократов?
Вместо того, чтобы пообщаться с жителями, создать независимую комиссию, глава Дяченко поручает Служалому проверить самого себя(это курирующий ЖКХ заместитель). И в присутствии телегруппы, получающих зарплату от главы, сделать вывод о происходящем. Браво!
Было бы удивительно, если бы Служалый доложил, что мы тут собак поубивали и скинули их сжигать - увольте меня, накажите!!!
Чудеса управленческих решений в Новороссийске!
Ждем реакции администрации края, прокуратуры и экологов.
(фото местных жителей от 27 апреля 2021 года)