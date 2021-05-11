Начинается дачный сезон, а значит этот пост будет важен для дачников

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Владельцев заросших сорняками российских дач (в том числе ромашками и одуванчиками??) могут оштрафовать.

В перечень сорных растений согласно постановлению правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 вошли:

- борщевик Сосновского;

- мята полевая;

- осот полевой;

- одуванчик лекарственный;

- ромашка пахучая;

- чертополохи разных видов;

- амброзия разных видов.

Правонарушение заключается как в действии (например, в использовании семян, зараженных болезнями), так и в бездействии — если владелец дачи не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорняков или не убирает их механическим путем.

Дачников могут наказать предупреждением или административным штрафом в размере от 300 до 500 рублей.

Источник: @vechernii_m