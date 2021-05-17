/Тема дня/

Ветеран "Альфы" оценил новые меры по защите детских лагерей

Охрана детских лагерей в России будет усилена, список соответствующих требований утвердило правительство. Обновленные правила безопасности прокомментировал полковник запаса подразделения "Альфа" Виталий Демидкин.

 

Правительство России утвердило новые требования к антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха, сообщает РИА Новости.

Минпросвещения в официальном Telegram-канале "Большая перемена" привело детали этих требований. Лагеря разделят на четыре категории в зависимости от числа отдыхающих и уровня безопасности в регионе.

Учреждениям четвертой (базовой) категории надлежит, в частности, иметь пропускной режим и тревожную кнопку, осмотр территории и всех зданий будет проходить четыре раза в день. Детским лагерям третьей категории также надо будет поставить видеонаблюдение, сигнализацию и металлоискатели. Во второй категории плюс к этому обязательным станет контрольно-пропускной пункт.

Самый строгий режим безопасности будет вводиться в лагерях первой категории. Они должны будут иметь все атрибуты предыдущих категорий, а также особую охрану. Защищать такие объекты поручат сотрудникам ЧОП, ведомственной охраны или служащим Росгвардии.

В интервью радио Sputnik полковник запаса антитеррористического подразделения "Альфа" Виталий Демидкин высказал мнение, что состав охраны имеет особое значение.

"Уже какое-то начало есть: на охране детских лагерей больше не будет дедушек и бабушек. Если там будет Росгвардия, то совсем отлично. Где не будет Росгвардии, скорее всего, будут брать мужчин в возрасте до 50 лет, они смогут или дать отпор, или хотя бы предупредить (администрацию учреждения, ? ред.) и заблокировать проход", ? сказал Виталий Демидкин.

Все предусмотренные меры направлены на главную цель ? предотвратить прорыв бандита или террориста внутрь детского лагеря, отметил ветеран подразделения "Альфа".

"Если будет осуществлен прорыв террориста или бандита в детский лагерь, то бороться с ним будет сложно. Когда этот человек уже проник в помещение и, не дай бог, заблокировался с заложниками, то тогда уже надо будет проводить полномасштабную операцию по освобождению детей и других заложников. Новые правила – это шаг против этого. Будем надеяться, что эти слова воплотятся в жизнь", ? заключил Виталий Демидкин.

Новые меры безопасности в детских лагерях вводятся после стрельбы в Казани. Одиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175, из ружья он убил семерых детей и двух взрослых, а также ранил еще 24 человека.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Врио главы Северной Осетии Меняйло не стал отказываться от охраны из 15 росгвардейцев

Более 1,1 млн тонн грузов дополнительно привлечено на СКЖД Центром продажи услуг в январе-апреле

Почему нам нравится жирная пища, секс и спорт

Русфонд приглашает к милосердию...

Эстония выбрана местом проведения учений НАТО неслучайно