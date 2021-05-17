Ветеран "Альфы" оценил новые меры по защите детских лагерей

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Охрана детских лагерей в России будет усилена, список соответствующих требований утвердило правительство. Обновленные правила безопасности прокомментировал полковник запаса подразделения "Альфа" Виталий Демидкин.

Правительство России утвердило новые требования к антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха, сообщает РИА Новости.

Минпросвещения в официальном Telegram-канале "Большая перемена" привело детали этих требований. Лагеря разделят на четыре категории в зависимости от числа отдыхающих и уровня безопасности в регионе.

Учреждениям четвертой (базовой) категории надлежит, в частности, иметь пропускной режим и тревожную кнопку, осмотр территории и всех зданий будет проходить четыре раза в день. Детским лагерям третьей категории также надо будет поставить видеонаблюдение, сигнализацию и металлоискатели. Во второй категории плюс к этому обязательным станет контрольно-пропускной пункт.

Самый строгий режим безопасности будет вводиться в лагерях первой категории. Они должны будут иметь все атрибуты предыдущих категорий, а также особую охрану. Защищать такие объекты поручат сотрудникам ЧОП, ведомственной охраны или служащим Росгвардии.

В интервью радио Sputnik полковник запаса антитеррористического подразделения "Альфа" Виталий Демидкин высказал мнение, что состав охраны имеет особое значение.

"Уже какое-то начало есть: на охране детских лагерей больше не будет дедушек и бабушек. Если там будет Росгвардия, то совсем отлично. Где не будет Росгвардии, скорее всего, будут брать мужчин в возрасте до 50 лет, они смогут или дать отпор, или хотя бы предупредить (администрацию учреждения, ? ред.) и заблокировать проход", ? сказал Виталий Демидкин.

Все предусмотренные меры направлены на главную цель ? предотвратить прорыв бандита или террориста внутрь детского лагеря, отметил ветеран подразделения "Альфа".

"Если будет осуществлен прорыв террориста или бандита в детский лагерь, то бороться с ним будет сложно. Когда этот человек уже проник в помещение и, не дай бог, заблокировался с заложниками, то тогда уже надо будет проводить полномасштабную операцию по освобождению детей и других заложников. Новые правила – это шаг против этого. Будем надеяться, что эти слова воплотятся в жизнь", ? заключил Виталий Демидкин.

Новые меры безопасности в детских лагерях вводятся после стрельбы в Казани. Одиннадцатого мая 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175, из ружья он убил семерых детей и двух взрослых, а также ранил еще 24 человека.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/