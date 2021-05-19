Новороссийская "Надежда" не теряет надежду!

/Тема дня/

#от_подписчика Телеграм-каналов поступило обращение о проблеме собственников жилья ЖК "Надежда". Публикуем без правок.

"Мы обманутые дольщики. Застройщик в СИЗО. Администрация г. НОВОРОССИЙСКА выдала разрешения на ввод в эксплуатацию дом без инженерных коммуникаций (ЖК "Надежда"). Земля в аресте, права собственности оформить нельзя.

Обещание администрации сделать все, чтобы был пригодным для жилья малоквартирный дом. Но они ни чего не делают.

Мы пишем на Москву, чтобы организовали проверку, Москва отправляет письма на Краснодар, Краснодар на Новороссийск, а в Новороссийске вновь все "сшито крыто". Ни каких проверок не организовывают, ни какая комиссия не выезжает на объект, чтобы убедиться что дом введён не законно.

Повторяюсь: в доме нет инженерных коммуникаций, ни воды, ни света, ни газа. Нет даже стяжки в квартирах, газовых котлов, штукатурки и многое другое согласно нашим ДДУ.

В третий раз Администрация через соцсети пытается нам выдать акты - приёма передачи квартиры, но так и не могут собрать подписи свыше 51% чтобы уйти от ответственности.

Как нам быть? Мы снимаем квартиры, платим ипотеку, рождаются дети и уже 3 года мы без наших квартир. Куда писать? Подскажите."

Ждем версий о реальности проблем от официальных структур города.

Источник: Телеграм-канал