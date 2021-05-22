Мэр Новороссийска считает, что против детсада возле Пионерской рощи возражают любители шашлыков

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В своём недавнем интервью молодёжному блогеру некоему Безумному Максу мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал, как с помощью интернет-демократии решался вопрос, строительства детсада неподалёку от ООПТ Пионерская роща.

Строительство начали, не спросив новороссийцев, а потом, когда они стали возмущаться, глава города все-таки решил узнать их мнение. Голосование шло, Игорь Алексеевич очень волновался, постоянно заходил на интернет-платформу. Когда выяснилось, что сторонники детсада победили, то дал отмашку продолжать строительство.

Мэр пытался узнать у людей, почему они не хотят детского сада в этом месте. Так вот одна женщина сказала, что не хочет, потому что займут место, куда ездили на шашлыки. А другая женщина — ну такая несознательная- не нуждается в детском саде, потому что дети выросли. И есть ещё некоторые новороссийцы, переживающие, что строители вторгнутся в особо охраняемую территорию, но они не вторгнутся.

Такова суть сопротивления как минимум 6746 новороссийцев, по мнению Игоря Дяченко.

Вопрос — почему мэр не замечает настоящей причины этого сопротивления? Горожане бьются за то, чтобы муниципальные власти водоем возле рощи признали ручьём, в не канавой. Росимущество уже дважды подтвердило, что водный объект городу не принадлежит. Значит, и участок для детсада надо сформировать, исключая ручей. Тогда не пострадает микроклимат рощи. Но мэр о ручье речи не ведёт, а говорит только о любителях шашлыков.

Источник: https://vk.com/wall-2725009_121425