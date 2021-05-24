От нуля до 44 миллионов в год: три самых богатых и три самых "бедных" депутата городской думы Новороссийска

Самые богатые депутаты

1. По итогу 2020 года самым обеспеченным народным избранником Новороссийска оказался Андрей Кравченко. Его годовой доход – 44 267 647 рублей. В собственности у депутата 13 земельных участков, дом общей площадью 435 квадратных метров, квартира, нежилое здание и два нежилых помещения. Также Андрей Кравченко владеет мотовездеходом и легковым автомобилем «Ниссан Атлас».

Интересно, что и в прошлом году Андрей Кравченко оказался самым богатым депутатом. Но за 2019 год он заработал куда больше – 178 миллионов рублей.

2. Вторым в списке самых богатых депутатов города оказался Равиль Мустафин. Его доход – 28 179 942 рублей. Список недвижимости у него тоже гораздо короче. Депутату принадлежит три земельных участка, дом, гараж и нежилое помещение. Равиль Мустафин владеет двумя инморками – «Ниссан Мурано» и «Мерседес Бенц».

3. Тройку лидеров замыкает Анатолий Зискель с годовым доходом в 19 342 830 рублей. Он влалеет двумя земельными участками, двумя квартирами, двумя гаражами и одним жилым домом. Согласно декларации, также у депутата в собственности находится «Ауди Q5».

Самые "бедные" депутаты

1. Самым "бедным" депутатом городской Думы седьмого созыва оказался Александр Чечель. За весь прошлый год он не задекларировал ни рубля. В собственности народного избранника есть только «Мерседес Бенц» с прицепом.

2. На втором месте – Владимир Ким. Он заработал в прошлом году 82 173 рубля. На земли, ни жилплощади, ни автомобилей в собственности у народного избранника нет.

3. Замыкает тройку депутатов Новороссийска с самым низким доходом Игорь Косяков. Его доход за 2020 год составил 106 303 рублей. Депутат владеет двумя земельными участками и жилым домом. Кроме того, в собственности слуги народа находится автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», прицеп, лодка ПВХ и парусно-моторное судно.

От редакции: Это кому же достался депутат без денег, без недвижимости, без земли, а также если судить по поданным на выборы документам от "Справедливой России", у Чечеля нет образования. Справедливости ради отметим, что в третьем выдвижении в августе 2021 года у него нашелся документ о среднем образовании. Может быть есть что скрывать? А вы как думаете, дорогой читатель?