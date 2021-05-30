Двойное голосование на праймериз «Единой России». Миф или реальность? 

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Поступила информация, что в Волгоградской области якобы проголосовали дважды, утверждать не могу, но разобрался в ситуации смешанного голосования на земле, в регионах. Итак.

Зарегистрировавшийся на портале человек, должен был проголосовать там или отменить регистрацию, чтобы получить право прийти на оффлайн голосование.

Предположим, что он проголосовал онлайн и пришел на участок, на котором представитель партии имеет доступ к спискам уже проголосовавших, сверяются данные. Если человек не голосовал онлайн, то ему выдают бюллетень, а его данные заносятся не в базу с проголосовавшими онлайн, а в журнал – на бумагу, которая, как мы знаем, все стерпит. Данные так на ней и остаются...

И вполне стерпит она того, кто проголосовал онлайн, но по невнимательности или заинтересованности, получил бюллетень для голосования оффлайн. Именно этот этап отдан на откуп человеческому фактору. Получается, теоретически, кто-то мог обозначить коридор (с 9:30 до 10:30, а скорее всего, и не один коридор), когда бюллетень выдавали всем. Ведь в некоторых округах идет настоящая война с административным ресурсом.

Не удивлюсь, если кто-то из кандидатов сверит списки. Особенно, на аномальных по явке участках, задача рутинная, но интересная.

Андрей Гусий

Источник: Телеграм-канал