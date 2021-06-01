Праймериз «Единой России». Главные выводы

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Праймериз «Единой России» продолжает быть конкурсом административной поддержки. Сразу в нескольких регионах убедительную победу одержали люди, которые еще пару месяцев назад не были известны вообще никому, кроме обитателей высоких кабинетов.

Например, в Липецкой области праймериз выиграла выходец из «Росатома» Татьяна Дьяконова, в Воронежской — «друг» Кириенко Илья Кастюкевич, а в Курской — большой друг губернатора Иван Солодовников. Все они обогнали куда более известных на местном уровне людей и набрали десятки тысяч голосов, которые, очевидно, превышают их банальную узнаваемость на территории.

Административная поддержка важнее публичности и известности. Что бывает, когда административной поддержки нет, показывает пример известного единоросса Сергея Железняка, который с треском проиграл праймериз в Москве. Громкое имя, былые заслуги и опыт в рекламном бизнесе ему не помогли.

По итогам праймериз легко вычислить одномандатные округа, которые ЕР собирается «сдать» системной оппозиции. Так, в Коркинском одномандатном округе (Челябинская область), от которой будет баллотироваться влиятельный справоросс-тяжеловес Валерий Гартунг, местный победитель праймериз главврач Антон Рыжий набрал жалкие 10 тысяч голосов. Для сравнения, в соседнем Металлургическом округе области (который ЕР справороссам сдавать не собирается) единоросс Владимир Бурматов набрал 31 тысячу голосов. А вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в «своём» Павловском одномандатном округе и вовсе получил 50 тысяч голосов. Сравнивая эти цифры, можно понять не уровень поддержки избирателей, а уровень «административной важности» кандидата.

Вместо старта предвыборной кампании «Единой России», произошла публичная тренировка «административной мобилизации» зависимого электората. Начало праймериз сопровождалось большим количеством негатива, начиная с падения сайта в первый день голосования, заканчивая жалобами «подневольных бюджетников». Однако расценивать праймериз, как старт предвыборный кампании ЕР – не стоит. Его важность в другом. Теперь все заинтересованные стороны знают: у ЕР в кармане есть, как минимум, 11 миллионов избирателей. Это то безвольно мобилизуемое «ядро», на которое всегда может рассчитывать партия власти и любой из её кандидатов.

Источник: Телеграм-канал