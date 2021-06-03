АСИ будет составлять рейтинг качества жизни в регионах

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В рейтинге ООН, который публикуется в докладе World Happiness Report, Россия заняла в 2020 году 60-ое место, расположившись между Нигерией и Сальвадором. Более глубокую разбивку даёт OECD Better life index*.

В нем Россия показывает результаты ниже среднего по субъективному благополучию, уровню дохода и благосостоянию, работе и зарплате, личной безопасности, качеству окружающей среды, жилищным условиям, гражданской активности, социальным связям и уровню здоровья.

Чтобы исправить ситуацию, АСИ предлагает проведение Рейтинга качества жизни, который будет опираться на опыт реализации Национального инвестиционного рейтинга. Напомним, что за время существования инвестрейтинга, удалось значительно улучшить условия ведения бизнеса в регионах, а также сделать институты и сервисы для предпринимателей более качественными.

Рейтинг будет составляться в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), и охватывать темы от образования и медицины до городской среды и экологии. Разработкой методологии рейтинга Агентство по поручению Президента РФ занялось ещё 2020 году. На основе проекта методологии Рейтинга качества жизни АСИ провело пилотную апробацию расчета Рейтинга для пилотных субъектов. Полученные результаты позволили доработать методологию и учесть возможные неточности перед формированием первого полномасштабного рейтинга регионов.

Качество жизни в самом рейтинге будет измеряться по трем направлениям: удовлетворенность человека в жизненных ситуациях, объективные факторы среды (доступность инфраструктуры, качество сервисов) и скорость изменений среды.

При формировании рейтинга будут проводиться не только статистические исследования, но и опросы населения. В результате Рейтинг даст понятные и однозначно интерпретируемые результаты.

Например, в отдельных регионах почти треть людей ожидают скорую помощь более двух часов; люди не могут найти работу в среднем 7 месяцев; родители ожидают в очереди на получение места для ребенка в ясельной группе в среднем 8 месяцев. Безусловно, здесь важна скорость изменений – люди должны ощущать, что сервисы, пространство вокруг и инфраструктура становятся эффективнее, доступнее, привлекательнее и комфортнее.

Полученные результаты дадут нам понять, что существует значительный потенциал для повышения качества жизни людей, а также Рейтинг позволит найти самые уязвимые места в конкретном регионе и предпринять меры по совершенствованию существующих социальных услуг.

Рейтинг качества жизни будет представлен уже осенью 2021 на Наблюдательном совете АСИ. Лидеры рейтинга будут озвучены публично. Также каждый регион получит информацию по всем показателям рейтинга в виде детализированных отчетов.

Справочно: OECD Better life index не публикует рейтинг стран, а только даёт сравнения по отдельным показателям стран между собой. World Happiness Report и OECD Better life index как один из источников используют данные Всемирного опроса Гэллапа.

Источник: Телеграм-канал