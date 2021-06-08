Глава Минстроя допустил компенсацию стоимости стройматериалов заказчикам
Минстрой России может найти механизмы компенсации стоимости строительных материалов для заказчиков строительства по контрактам, заключенным до повышения цен, либо предоставить ресурсы по той цене, по которой утверждалась смета.
Об этом в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"Контракты формируются на основании заключения экспертизы или достоверности сметной стоимости, которая определена государственными экспертными органами. Естественно, если подорожал бетон из-за того, что в нем подорожала арматура, значит, конечно, [это] может повлиять на судьбу любого объекта, в том числе и благоустройства. Поэтому мы здесь должны либо найти механизмы компенсации стоимости ресурсов, либо предоставить ресурсы по той цене, по которой рождалась смета", - сказал Файзуллин.
Он добавил, что из-за повышения роста цен строительных материалов появились дополнительные налоги. "Эти налоги можно отправить на, допустим, компенсацию нашим государственным заказчикам, которые вынуждены были с подрядчиком решать эту проблему", - подчеркнул министр.
Для этого необходимо нормативную базу, будь то изменения в законах, постановлениях или приказах, отработать, чтобы это не было причиной для остановки стройки, добавил глава Минстроя. "Потому что стройка вещь такая - ты ее остановишь всего на две недели, а рабочие сбегут, материал не будет куплен, и в итоге объект не будет сдан в срок, превратится в объект незавершенного строительства и на его достройку придется потратить гораздо больше денег, чем планировалось изначально", - пояснил он.
В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март-апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Кроме того, выросли в цене метеозависимые строительные материалы.
Источник: ТАСС