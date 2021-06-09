Российских болельщиков из Краснодара услышат в Токио

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Рестораны «Тануки» поддержат российских спортсменов на Олимпиаде в Японии.

Олимпиада в Токио пройдет почти без иностранных болельщиков. Более того, российская команда выступит без национального флага и гимна.

Рестораны «Тануки» и официальный экипировщик российской команды- Zasport - придумали альтернативный способ поддержать наших олимпийцев.

Кажется, что пандемия надолго «разлучила» спортсменов и болельщиков, но полностью закрыть двери в мир спорта и азарта все же не смогла. Российские бренды «Тануки» и Zasport нашли возможность поддержать олимпийцев хоть и удаленно, но от этого не менее эмоционально и искренне.

«Наша предолимпийская коммуникационная кампания проходит под девизом «Команда России — время побеждать!» — отмечает Екатерина Быкова, руководитель PR-департамента ZASPORT. — Все участники Игр в Токио, с которыми мы общались, говорят о том, как им важна поддержка болельщиков. Спортсмены чувствуют эту энергию и она помогает им в достижении результатов. Мы очень рады тому, что «Тануки» также поддерживает олимпийское движение и наших спортсменов».

Поддержать российских спортсменов можно благодаря доставке «Тануки». С каждым заказом в «Тануки» гость получает возможность выбрать шаблон открытки, написать свои пожелания и разместить их на виртуальной стене. Для самых азартных болельщиков подготовлено несколько конкурсов. Например, можно прокричать слова поддержки в онлайн-мегафон. Участники акции смогут выиграть комплекты спортивной одежды, а самые активные болельщики - и главные призы: футболки с автографами спортсменов и три сертификата от бренда Zasport, официального экипировщика Олимпийской команды

«Стена с виртуальными открытками — это самый доступный способ поделиться с нашими спортсменами своей энергией и помочь им в ответственных соревнованиях, - рассказал Станислав Колосков, CMO TanukiFamily. – В этом году из-за пандемии попасть в Токио невозможно. Поэтому мы придумали и вместе с нашим партнером Zasport реализуем виртуальную акцию поддержки российским олимпийцам. И спортсмены, и болельщики заслужили настоящий спортивный драйв и море эмоций»

Поклонники российского спорта с 27 мая и в период проведения мировых соревнований до 8 августа могут получить гарантированные призы: скидки на заказ доставки «Тануки» и на покупки в интернет-магазине Zasport. Для этого достаточно собрать стикеры, которые начислят с каждым заказом стоимостью от 2021 рубля. Кроме того, можно будет соревноваться за футболки с автографами наших олимпийцев и сертификаты от бренда Zasport, также среди утешительных призов есть комплекты спортивной формы.

Каждый заказ от 2021 рубля даст возможность покричать в виртуальный мегафон, набрать баллы за высоту прыжков или исполнить ритмический рисунок хлопков. «Соревнования очень простые, но дают возможность почувствовать себя на стадионе, стать частью мирового спортивного первенства, а вместо медалей получить призы, — объяснил Станислав Колосков, CMO TanukiFamily. — Кроме того, на время соревнований в меню «Тануки» появился специальный сет «Чемпиона», куда вошли наши хиты продаж, а также необычная новинка — ролл, который можно попробовать только с доставкой и только в составе сете. У него много ярких вкусов — лосось, тунец, манго, необычные соусы, а также по-настоящему чемпионский размер».

Марина Образкова