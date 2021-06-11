В рационе мэра креветки, икра, семга и яблоки?

Миллион рублей готовится потратить администрация Новороссийска на исследования. 500 тысяч на исследование восприятия работы городских властей населением и еще 500 тысяч - исследование качества жизни населения города-героя. Что будут чиновники делать с нарисованными данными, не сообщается.

Надеемся, результаты исследований будут не менее качественными, чем изданный отчет-2020 главы Дьяченко за 423 тыс рублей.

Новороссийские чиновники жаждут не только проведения исследований, но и получения услуг по проведению официального приема для должностных лиц. Например, ИП Бутенко А.А. получил право аренды семи помещений в здании администрации Новороссийска на 10 лет (200 кв м для организации питания чиновников). И он же становится участником закупки по организации кормежки чиновников, на сумму 130 тыс руб из бюджета. В ассортименте: креветка тигровая в сливочном шоте, блинчики и бутерброды с семгой (икрой, говядиной), розы из слоеного теста с яблоками и так далее. ООО "Шато Пино" за 295 тысяч оказывает услуги кафе под видом официального приема должностных лиц. В 2021 уже объявлено 4 закупки приемов, на общую сумму 725 тысяч рублей. Не слишком ли часто в администрации Новороссийска принимают за бюджетный счет? (от ред. - Что-то это напоминает очень Крымскую историю про другого главу администрации)

Еще 100 тысяч рублей из бюджета направлено на публикацию в журнале "Бюджет" о финансово-экономических достижениях новороссийских чиновников. О кредитной нагрузке на бюджет, инфраструктурных и экологических рисках рассказывать вряд ли будут. Исполнять будут после официальных приемов, в стиле Верки Сердючки – Все будет хорошо. Не уточняя у кого и когда.