Идет реализация в жизнь Послания Президента России
Владимир Путин подписал поправки в закон «О газоснабжении в Российской Федерации», благодаря которым закрепляется бесплатное проведение газа до границ участков граждан.
Вводится институт единого оператора газификации, а также региональных операторов.
В качестве источников финансирования газификации и «последней мили» может быть использована инвестиционная надбавка, механизмы льготных кредитов и займов.
Подать заявку на подключение газа и следить за её реализацией можно будет в режиме «одного окна».
Стоимость услуг на проведение газа на территории участков населения будет нормироваться.
Региональные топливно-энергетические балансы становятся аналитическо-прогнозными документами, на их основе будут строиться региональные программы газификации.
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110031?index=8&rangeSize=1