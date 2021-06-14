Идет реализация в жизнь Послания Президента России

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Владимир Путин подписал поправки в закон «О газоснабжении в Российской Федерации», благодаря которым закрепляется бесплатное проведение газа до границ участков граждан.

Вводится институт единого оператора газификации, а также региональных операторов.

В качестве источников финансирования газификации и «последней мили» может быть использована инвестиционная надбавка, механизмы льготных кредитов и займов.

Подать заявку на подключение газа и следить за её реализацией можно будет в режиме «одного окна».

Стоимость услуг на проведение газа на территории участков населения будет нормироваться.

Региональные топливно-энергетические балансы становятся аналитическо-прогнозными документами, на их основе будут строиться региональные программы газификации.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110031?index=8&rangeSize=1