В Новороссийске открылась летняя школа лидеров Союза казачьей молодежи Кубани 

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16 июня на базе казачьей школы 25 п. Семигорский стартовал трёхдневный сбор нового проекта Кубанского казачьего войска «Атаманский резерв». В нем участвуют атаманы классов школ 24, 25, 26 и Новороссийского казачьего корпуса.

Автором и руководителем проекта выступил кандидат педагогических наук Андрей Фонарев.

Проект поддержал атаман ККВ Александр Власов.

Благодаря активному участию в подготовке сбора атамана Черноморского казачьего округа Сергея Савотина, главы администрации Натухаевского сельского округа Татьяны Сюсюка, директора казачьей школы 25 Ольги Кумпан, атамана Новороссийского казачьего общества Виктора Юрина, сбор проходит на высоком организационном уровне с соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора.

Открыл первый день работы школы лидер Союза казачьей молодежи Кубани Никита Дзюба. Виктор Баранов(специалист ККВ) провёл тренинг «Территория возможностей». Затем были визитные карточки участников.

После православной молитвы открыл первый день работы школы лидеров руководитель Союза казачьей молодежи Кубани Никита Дзюба.

Виктор Баранов(специалист ККВ) провёл тренинг «Территория возможностей». Затем были визитные карточки участников сбора, игры на командообразование. Кстати, лучшей оказалась игра «Защити атамана», предложенная казачатами 25 школы.

Вкусный обед поддержал позитивное настроение юных казаков.

Общая тема первого сбора определена сложная: «Атаман: современный портрет». И в завершении тренингов своё видение защитит каждый взвод.

«Мои в восторге по итогам первого дня!» - резюмировал директор Новороссийского казачьего корпуса Юрий Постников, встретив ребят по возвращению в город.