П А М Я Т К А для получения информации о персональных данных в электронном виде либо посредством телефонной связи

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Для получения услуг ПФР дистанционно, в электронном виде, необходима регистрация и подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Шаг 1.

Регистрация Упрощенной учетной записи.

Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон или СНИЛС, а также адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2.

Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. - Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку в ФМС РФ и ПФР. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3.

Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи онлайн.

- Войдите в интернет-банк (перечень банков есть на Госуслугах).

- Найдите вкладку Регистрация на Госуслугах онлайн».

- Зарегистрируйтесь или подтвердите свою учетную запись.

После проверки данных вы сразу получите подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.

С подтверждённой учётной записью вам доступны все электронные госуслуги.

Обратиться практически за любой услугой ПФР можно через личный кабинет на сайте ПФР.

Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты, в том числе материнский (семейный) капитал.

Также для регистрации гражданин может обратиться в клиентскую службу ПФР либо в МФЦ.

Подробная информация по регистрации на портале Госуслуг (в том числе подтверждение упрощенной, стандартной и подтвержденной учетной записи) размещена на сайте gosuslugi.ru.

Для получения услуг ПФР дистанционно посредством телефонной связи касающихся, например, размера пенсии или социальных выплат, сумме увеличения выплат, учтенном стаже и других личных данных, которые имеются в распоряжении ПФР. Без установления кодового слова и без подтверждения личности специалисты Пенсионного фонда не могут сообщать персональные сведения. С целью идентификации личности гражданина необходимо сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, а также контрольную информацию. Если все данные совпадут, информация будет предоставлена. В иных случаях человек получит консультацию общего справочного характера.

Для получения информации, содержащей персональные данные посредством телефонной связи необходимо установление кодового слова. Установить кодовое слово можно самостоятельно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:

- войти в личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля;

- войти в свой профиль пользователя (в верхней части экрана нажать на свои ФИО);

- найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»;

- выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный вопрос;

- указать свой секретный код или вопрос – это и будет кодовым словом.

Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово можно изменить.

Также для установления кодового слова гражданин может обратиться в клиентскую службу ПФР (лично или через представителя) и подать заявление об использовании кодового слова. Представить в ПФР либо его территориальный орган, осуществляющий выплату гражданину пенсии:

- действующий документ, удостоверяющий личность;

-оригинал заявления о согласии на трансграничную передачу персональных данных в электронном виде либо посредством телефонной связи с указанием адреса электронной почты, сведений о фамилии, имени, отчестве, страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии), документе, удостоверяющем личность (в том числе иностранном паспорте), и подписи субъекта персональных данных.

При направлении названного заявления посредством почтовой либо курьерской связи личная подпись в заявлении заверяется в установленном порядке нотариусом или консульским учреждением Российской Федерации.

Источник: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске