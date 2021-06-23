Партийный дайджест. 22 июня

/Тема дня/

ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала инициированную кампанию противников трехдневного голосования. Глава ЦИК заявила, что подобные нападки провалились.

«Более того, теперь и выборы «попали» в наметившийся по отношению к России тренд – «но это другое»! Когда мы сравниваем наш избирательный процесс с тем, что происходит за рубежом, то постоянно слышим – «Но это другое»!» - прозвучало от Эллы Памфиловой.

Выборы

Общественная палата РФ утвердила официальный логотип общественного наблюдения на выборах депутатов Госдумы. Он представляет из себя красный и синий полукруги, посреди которых изображена красная галка.

Госдума

По итогам VII созыва парламента рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» возглавили:

глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»);

председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (так же «Единая Россия»);

руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

КПРФ

Обозначен предварительный федеральный список коммунистов, с которым они планируют идти на выборы в Госдуму (утверждение пройдет на съезде 23-24 июня). Первую пятерку (а всего 15 имен) там занимают:

- лидер КПРФ Геннадий Зюганов;

- глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин;

- зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин;

- еще один зампред ЦК Дмитрий Новиков.

Туда не попали: одиозный коммунист Валерий Рашкин (он возглавит столичный список), громкий саратовский блогер Николай Бондаренко, депутат ГД Вера Ганзя, а также губернаторы Алексей Русских и Валентин Коновалов.

Между тем, в федеральном списке есть глава Орловской области Андрей Клычков. Поговаривают, что он намерен сменить губернаторское кресло на парламентскую работу.

«Единая Россия»

Депутат Госдумы от ЕР Наталья Поклонская, которая не собирается избираться в новый созыв, призналась журналистам, что во время работы в парламенте у нее не было возможности бороться с коррупцией в стране. «Знаете, я в Госдуме работала. Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну, как мне бороться-то с коррупцией!» - прозвучало от Натальи Поклонской.

ЛДПР

В Кремле ответили на прошлые слухи о возможном уходе лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Совет Федерации по президентской квоте. Было заявлено, что пока Владимир Путин таких решений не принимал. Это относилось, к слову, и к коммунисту Геннадию Зюганову.

«Справедливая Россия – За правду»

Эксперты заявили о проблемах с финансированием у «Справедливой России – За правду». Основные спонсоры отказались финансировать председателя партийного альянса Сергея Миронова. Теперь якобы у политика надежда только на госкорпорации.

«Новые люди»

В Новосибирске партия провела первое заседание рабочей группы по разработке критериев оценки глав российских городов. Туда вошли представителей научного сообщества, общественных организаций, урбанисты и депутаты. Новосибирские «Новые люди» предложили:

- создать интерактивную карту городских проблем, чтобы каждый мог оставить там замечание и проследить, как решается вопрос;

- оценивать мэров от благоустройства дорог до проблем с детскими садами;

- в каждый из критериев ввести количественные показатели, чтобы оценка была объективной;

- если эти критерии не выполняются, то можно использовать принцип: «Не справился — на выход».

#выборывгосдуму2021 #партийныйдайджест

Источник: @Пять партий