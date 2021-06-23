ЭКСПЕРТЫ О СОСТОЯВШЕЙСЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА С УХОДЯЩИМ СОЗЫВОМ ГОСДУМЫ

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Алексей Куртов считает, что новый вариант организации мероприятия был выбран для консолидации элит: «Таким образом президент стимулирует людей, покидающих свои места, чтобы помочь определиться с дальнейшим направлением работы и показать, что государство не разрывает с ними связи».

Константин Калачев видит в обращении президента к завершившему работу созыву Думы аналогичный смысл: «Депутаты, которые не пойдут в следующий состав, должны чувствовать, что их заслуги оценены. Такая оценка со стороны президента дает им надежду, что они остаются в президентской обойме».

По мнению Валентина Бианки, этот посыл важен, чтобы нейтрализовать возникающие риски для власти от скорых перестановок в парламенте: «Если человек считает, что его выкидывают из команды, он склонен радикализировать свою позицию. Формы могут быть разные. Поэтому система пытается действовать в логике „своих не бросаем“».

Алексей Чадаев отмечает, что появление новых оппозиционеров в политике перед выборами может навредить «Единой России»: «Многие из депутатов действующего созыва хотели бы продолжить работу в Госдуме, но не прошли через сито. Это больно. Для президента важно сгладить этот момент. Ведь впереди выборы, а кто-то из политиков может себя повести непредсказуемо. Например, пойти на голосование от другой партии и конкурировать с бывшими коллегами из «Единой России». Для нее это важный момент, поскольку общая победа сейчас куется в одномандатных округах. А федеральный рейтинг «Единой России» [30,5% по данным ВЦИОМ] сейчас ниже, чем в предыдущие годы [41% перед выборами в 2016]. В некоторых территориях цифры еще хуже. Например, в Петербурге — 11%».

Источник: ura.ru