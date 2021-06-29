Комплексная оценка деятельности ГД РФ
40% считают деятельность Госдумы удовлетворительной.
29% отметили улучшение деятельности в сравнении с предыдущими созывами.
35% изменений не увидели.
Ключевым фактором, позитивно сказавшимся на оценке респондентов, стала открытость Госдумы (развитие соцсетей и парламентского телевидения).
Из всех официальных СМИ обеих палат парламента наибольшую узнаваемость в обществе имеет «Дума ТВ» (59%).
Также респонденты отметили:
- Повышение продуктивности.
- Разбор законодательных завалов.
- Усиление дисциплины среди депутатов.
Участники исследования назвали Думу третьим по влиятельности органом власти в России после президента и правительства.
92% опрошенных поддержали идею обновления Госдумы.
Лишь 10% поддержали внедрение искусственного интеллекта при принятии законов.
Источник: Институт развития правового общества и Международный центр развития молодежных инициатив «Поколение Права»