Утверждены новые правила ведения реестра недобросовестных поставщиков в сфере государственных и муниципальных закупок

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Правительство утвердило, разработанные Минфином России правила, предусматривающие комплексное совершенствование порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков.

В частности, среди изменений:

1) предусматривается автоматизация документооборота с использованием ЕИС в сфере закупок при направлении заказчиком обращения в контрольный орган. Также впервые закрепляется подведомственность рассмотрения таких обращения;

2) вводятся единые формы обращений и уведомлений;

3) впервые устанавливаются основания, при которых участник закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) не могут быть включены контрольным органом в реестр;

4) устанавливается порядок исправления технических ошибок, допущенных при ведении реестра. Так, заказчик и участник закупки получат право направить обращение в контрольный орган, который обязан его рассмотреть и устранить допущенную ошибку;

5) вводится порядок досрочного исключения информации из реестра в случае принятия решения судом, а также в отношении лиц, которые не могли оказывать влияние на действия поставщика (подрядчика, исполнителя), приведшие к его включению в реестр.

Новые правила вступили в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Кроме того, продлевается на полгода срок действия постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства". Такое продление необходимо для гармонизации срока действия постановления со сроком вступления в силу положений Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ об оптимизации закупок для государственных и муниципальных нужд.