Пока только по телефону

Финалист «Большой перемены» шестиклассник Александр Лунин из Армавира пообщался Сергеем Лавровым. Однако министр иностранных дел предложил Александру встретиться лично в Москве или в Краснодаре и поговорить о внешней политике России, о дипломатии и о выборе будущей профессии кубанского школьника.

Шестиклассник признался, что никак не ожидал звонка из министерства иностранных дел. А произошло это, потому что накануне с финалистами «Большой перемены» в формате видеоконференции пообщался глава государства. Именно на этой онлайн встрече Лунин рассказал Владимиру Путину о своей увлеченности отечественной историей, дипломатией и о том, что даже мечтал стать министром иностранных дел.

На следующий же день после этого состоялось знакомство школьника с действующим министром.

Такие истории наглядный пример того, что нет ничего невозможного. А ещё, что «Россия - страна возможностей» - это не только название платформы, которая выступает организатором конкурса «Большая перемена». Россия действительно страна возможностей.