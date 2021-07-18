Галина Ташматова: В Ейске кандидат от краевой власти вызывает неприязнь

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За пост мэра Ейска Краснодарского края поборются пять кандидатов, накануне отобранных конкурсной комиссией: Александр Бережной, Евгений Крутько, Андрей Назаров, Андрей Скачедуб и Иннокентий Ляшов. Политобозреватель Галина Ташматова считает фаворитом конкурса председателя Ейского горсовета Александра Бережного.

«В целом из кандидатов четверо – технические. Единственный реальный кандидат – это Бережной. На него сделана ставка, его кандидатура согласована с краевой администрацией, и весь админресурс в конкурсе будет работать на него.

Бережной является компромиссной фигурой, которая устраивает всех, в том числе и избирателей. Здесь надо понимать, что Ейск – это окраина Краснодарского края, люди там очень «местечково» настроены, и кандидатуры «терра инкогнита» у них успехом никогда не пользовались. Вот представитель Краснодара Крутько вызывает у электората неприязнь, воспринимается населением как варяг.

Подчеркну, пятеро кандидатов на пост мэра – это много, это говорит о нестабильной политической ситуации в Ейском районе и в самом Ейске. Возможно, избрание Бережного решит эту проблему – он очень самодостаточен, имеет хороший политический опыт».

Источник: #ЦентрЮг