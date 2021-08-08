Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там города-миллионники 

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По мнению министра обороны, в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — уточнил он.

Рассказывая о своем плане, Шойгу напомнил о реализации в свое время таких крупных советских проектов, как Красноярская и Саяно-Шушенская гидроэлектростанции, строительство Комсомольска-на-Амуре. Эти масштабные, амбициозные проекты стали мощными драйверами развития соответствующих регионов. Таким же может стать и план о развитии СФО.

О переносе ряда федеральных структур в Сибирь (но не о переносе столицы) говорил и президент Путин в ходе своего последнего обращения. А это значит, что все четче обозначается сам вектор политики РФ в сторону развития СФО. Это позитивный и долгожданный тренд, который решительно отвечает на запрос населения о развитии не только столичного региона, но и остальной России.

Но для этого нужно не просто бросать в регион деньги. Здесь, как и отметил Шойгу, необходимо создание четких драйверов развития территории. Ими могут стать научно-образовательного кластера, платформы для развития ИT-технологий либо военные части – то, что сможет привлечь в города население (около 420 тысяч человек, согласно плану Шойгу), которое будет там оставаться, строить семьи, инфраструктуру и развивать города. Новые производства, по предварительным расчетам, способны привлечь в бюджет около 2,3 трлн рублей в год (из них $27 млрд в год - экспорт). А смещение в Сибирь ряда административных функций столицы создаст новый центр притяжения внутренней миграции, делает регион еще более привлекательным для жизни.

Важным является также то, что инициатива прозвучала именно от Шойгу, это вселяет большие надежды на его реализацию. Также здесь чувствуется поддержка центрального правительства, без одобрения которого о проекте едва ли зашла бы речь. Будем надеяться на то, что РФ вскоре смогут похвастаться еще одной прорывной инициативой, которая раскроет потенциал страны в еще более полной мере.

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