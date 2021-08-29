Канал «О!» встречает новый телесезон с полезными премьерами!

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Детский познавательный телеканал «О!» предлагает встретить начало учебного года с пользой и хорошим настроением! На канале появится много нового: только в сентябре на «О!» выйдет целых восемь премьер, а дети смогут найти ещё больше ответов на свои «почему».

Многие новинки осеннего сезона ещё не появлялись в эфире на русском языке. Мультсериалы «Медвежонок Помпон», «Бинг», завоевавшие множество наград на международных фестивалях, «Тайна и стражи Амазонии», «Суперкрылья», анимационный фильм «Зог и перелётные врачи», программа «Мир за минутку» были переведены специально для зрителей канала «О!».

Любимец детей со всего мира — озорной Медвежонок Помпон — никого не заставит скучать и научит зрителей применять творческий подход к самым обычным задачам. А вместе с зайчиком Бингом маленькие зрители узнают что-то новое и на примере героя попытаются понять свои чувства и эмоции. В ноябре на канале выйдет второй сезон проекта «Бинг», который стал лауреатом International Emmy Kids Awards в 2016 году как лучший мультсериал для дошкольников. Также канал «О!» покажет настоящий хит — мультфильм «Зог и перелётные врачи» о приключениях дракона Зога, снятый по бестселлеру писательницы Джулии Дональдсон, книги которой читал своему ребёнку каждый родитель.

С каналом «О!» можно изучать английский, астрономию, математику, биологию, экологию, культуру разных стран, заглянуть в мир животных, собрать коллекцию уникальных поделок, заняться развитием эмоционального интеллекта и даже подружиться с волшебниками и пандами.

К уже имеющимся в эфире документальным программам «Если бы я был» и «Малыши дикой природы» добавится «Мир за минутку». За минуту ребята смогут познакомиться с животными и узнать интересные факты о них.

В эфире «О!» появится новый проект «Чик-чирик English», ведь многие родители хотят, чтобы дети начали учить английский язык с малых лет. Программа поможет дошкольникам запоминать иностранные слова и базовые глаголы при помощи чтения стихотворений, пения, танцев и разгадывания загадок.

Специально для детей, которые обожают изучать древних животных, канал создал программу-энциклопедию про динозавров. Юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по мезозойской эре, в период обитания этих животных, а интересные факты, параллели с современностью и классная анимация сделают это полезное приключение понятным и весёлым. Мир космоса дошкольникам откроет анимационная программа «Ответы от кометы», а КосмоМишка и КосмоМышка в новом проекте о математике сосчитают звёзды, выучат цифры, правила сложения и вычитания в формате игры.

Этой осенью «О!» поднимет важную и актуальную тему экологии и заботы о природе с мультсериалом «Команда Флоры». В программе «Зелёный проект» ведущие научат зрителей делать полезные предметы из старых вещей и отходов, расскажут о принципах осознанного потребления и об экологических инициативах.

Как обернуть недостаток в достоинство, как научиться ценить свои и чужие особенности, как принимать мир во всём разнообразии — это и не только зрители узнают в анимационном сериале «Бериляка» собственного производства компании «Первый канал. Всемирная сеть». Вместе с мировой премьерой бразильского мультсериала «Тайна и стражи Амазонии» дошкольники научатся уважению, дружбе и заботе об окружающем мире. А другая новинка канала — проект «Суперкрылья» — познакомит малышей с культурой, традициями, языками разных стран, народов.

Кроме того, зрителей ждут премьеры мультсериалов «Школьный автобус Гордон», «Доктор Панда», новые эпизоды уже полюбившихся проектов и анимационных сериалов «Еда на ура!», «Лекс и Плу. Космические таксисты» и мультфильмов, выпущенных «Союзмультфильмом» совместно с компанией «Первый канал. Всемирная сеть», — «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова», «Пластилинки».

Канал «О!», входящий в «Цифровое Телесемейство» Первого канала, — единственный познавательный телеканал для дошкольников, который пробуждает любопытство к изучению окружающего мира. Весь контент телеканала отсматривают психологи и методисты: всё, что выходит в эфире, безопасно для ребёнка. Эфир «О!» наполняют не только проекты отечественного производства, но и развивающие программы из 15 стран, в том числе из Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии.

Источник: Департамент общественных связей Первый канал. Всемирная сеть