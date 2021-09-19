Надо помочь!

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Алиса Китова, 4 месяца. У нее синдром короткой кишки. Спасет внутривенное питание на полгода стоимостью 1 308 290 рублей.

"Когда я была на седьмом месяце беременности, врачи сказали, что у дочки порок развития кишечника, ей понадобится операция. Родилась Алиса в тяжелом состоянии, прооперировали ее на третьи сутки – удалили омертвевший участок кишечника. В результате от тонкой кишки осталось всего 10 см. С таким кишечником дочка не может усваивать обычную пищу, ее стали кормить внутривенно специальными растворами. Питание Алисе идеально подошло – она набирает вес, развивается. Научилась удерживать голову, интересуется игрушками, улыбается нам. Когда дочка подрастет и окрепнет, ей сделают реконструктивную операцию на кишечнике. А до тех пор без специального питания не обойтись. Один благотворительный фонд помог нам с внутривенным питанием и оборудованием для его введения, но сейчас запасы питания заканчиваются. Нам с мужем купить его не под силу. Прошу вас, помогите!" - рассказала Катерина Китова, г. Гулькевичи.

Татьяна Охрименко, педиатр Центральной районной больницы (Гулькевичи) прокомментировала: «Алиса родилась с врожденным пороком развития – атрезией тонкого кишечника. На третьи сутки жизни ей проведена операция по удалению некротизированных участков тонкого кишечника, в результате хирургам удалось сохранить только 10 см кишки. Этой длины недостаточно для всасывания питательных веществ. Поэтому для роста и развития ребенку необходимо парентеральное (внутривенное) питание».

Как помочь Алисе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/55/20777

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Алиса Китова);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Алиса Китова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Алиса Китова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Алиса Китова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд